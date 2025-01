Dopo il ritiro dal Grande Fratello, Jessica Morlacchi si prepara per il ritorno alla musica con l’annuncio del rilascio di un nuovo singolo, a grande sorpresa per i fan.

Jessica Morlacchi canta il nuovo singolo: la svolta, dopo il Grande Fratello

Reduce dall’addio al Grande Fratello e dopo l’accusa che lei ha rivolto in un’ospitata nella Casa a Luca Calvani, secondo cui lui si sarebbe servito dei sentimenti di lei in una strategia condotta nel reality show, Jessica Morlacchi torna a parlare ai fan.

L’occasione, per lei, é l’annuncio diramato su Instagram del rilascio di un nuovo singolo. Si tratta del brano dal titolo Ambaradan. Riattivatasi sul re dei social, a corredo di un trailer del video musicale di Ambaradan previsto a breve in uscita, Jessica Morlacchi scrive:

“Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in musica”.

Il rilascio del preannunciato singolo dalle sonorità pop, che segna il ritorno alla musica di Jessica Morlacchi, è intanto fissato per il 24 gennaio 2025.

Jessica é ancora protagonista, al GF

Nel frattempo, sale l’attesa generale per l’uscita di Ambaradan, complici gli innumerevoli messaggi di supporto dei fan di Jessica Morlacchi verso la cantante, che giungono sui social, ma non solo.

Tra i trend di discussione nel web, sono in particolare virali su X le immagini dei messaggi che Jessica riceve nel cielo della Casa di Grande Fratello, nonostante il suo ritiro dal reality. “La regina è una, a testa alta“, é il grido di uno dei nuovi messaggi aerei giunti per la cantante e accolti dai gieffini in gioco, al reality show.

E, tra le mura della Casa di Grande Fratello, Luca Calvani rompe il silenzio sull’accusa ricevuta da Jessica Morlacchi. In un nuovo sfogo registrato in confessionale, nella Casa di Cinecittà, l’attore sostiene che la cantante gli abbia girato le spalle in un clamoroso dietrofront verso di lui:

“Questa sua posizione che ha preso nei miei confronti, questo odio assoluto la posiziona: prima era dentro la Casa ed era fissa a letto, ora è fuori dalla Casa e sta fissa contro di me. Questo sicuramente le da un posizionamento all’interno di un gioco in cui si è esclusa“.