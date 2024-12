Tra i momenti tv del Grande Fratello più virali web, Jessica Morlacchi è protagonista di una crisi personale, complice l’inaspettata vicinanza del suo storico alleato, Luca Calvani, alla coinquilina “rivale”, Helena Prestes.

Grande Fratello, la “coppia” Jessica Morlacchi & Luca Calvani finisce in crisi

A margine del contenuto della nuova puntata di Grande Fratello -trasmessa sulle reti Mediaset il 2 dicembre 2024- Jessica Morlacchi cerca e ottiene un confronto intimista con Luca Calvani, che è ora al centro dell’attenzione nel web. Così come trapela tra le immagini del dialogo, alla cantante non va giù che l’attore le volti le spalle difendendo a spada tratta Helena Prestes, ritenuta dai più – tra i gieffini nella Casa – un’abile stratega e provocatrice. Jessica ammette a Luca di non riuscire a capacitarsi del fatto che -in puntata– lui non le abbia mostrato gesti accorti e di attenzione, in primis nel momento difficile, in cui è stata chiamata a chiarire la sua posizione rispetto alle dinamiche del gioco e al rapporto turbolento con la modella brasiliana.

“Io tremavo come una foglia su quel divano, non ti sei mai avvicinato -contesta la cantante all’attore-, non mi hai mai detto una parola, non sei mai venuto a dirmi ‘oh, che dobbiamo fare?'”. E il j’accuse fa, così, allusione ad Helena Prestes: “Però a lei l’assistente sociale lo fai! Non devi chiedere a Pamela, devi venire da me!”.

Di tutta risposta, Luca Calvani fa sapere di non riuscire a tollerare che nel gioco TV di Grande Fratello -fondato sulla convivenza- la modella abbia ora solo delle inimicizie. “Io sono un’amica tua, cosa vuol dire ‘siete in 6 contro una?'”, è il grido della risposta di Jessica, piuttosto risentita.

Il chiarimento, dopo la crisi

Al di là delle incomprensioni, nel confronto diretto i due coinquilini si palesano comunque complici, manifestando una spiccata attrazione mentale, o almeno questo è a detta dei loro fan attivi sui social. Nel momento del chiarimento, l’attore si palesa intento a rassicurare Jessica Morlacchi, tra il serio e il faceto: “Tu stai dicendo cose che non hanno senso, tipo che lei si incaponirebbe perché io dormo con te!”. Jessica ironizza: “Tu non ti preoccupare, dormi con me e poi vediamo quello che succede”. E in conclusione, non può mancare neanche l’inconfondibile ironia di Luca Calvani, che prova a spegnere tensione: “Me l’ha detto Alfonso (il conduttore Alfonso Signorini, ndr) di schierarmi!”.