Al Grande Fratello, Jessica Morlacchi torna a colpire i telespettatori, con un’inaspettata verità che la vincola alla cantante Elodie. La rivelazione che rimbalza sui social, tra i trend di discussione del momento, vede la storica Leader dei Gazosa fare luce sulla scoperta di un legame familiare con la voce scoperta ad Amici di Maria De Filippi.

Jessica Morlacchi ed Elodie sono cugine: la verità, in una confidenza al Grande Fratello

Tra le mura della Casa di Grande Fratello, Jessica Morlacchi torna a sorprendere i coinquilini e il grande pubblico, nella diretta del gioco in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. L’occasione che la gieffina ha per catalizzare l’attenzione generale è una confidenza fatta a Stefania Orlando, all’ascolto di Black Nirvana, una nota canzone di Elodie. Non appena udito il pezzo, la cantante gieffina si è così lasciata andare alla rivelazione inaspettata, facendo sapere di essere una cugina della collega, Elodie.

Jessica: "Io ed Elodie siamo cugine di secondo grado".#GrandeFratello pic.twitter.com/br2NGSrMEw — Roberto Mallò (@robymallo) December 30, 2024

La parentela che intercorre tra le cantanti, che al momento vivono distanti vista la partecipazione della Morlacchi al GF, vede le due essere cugine di secondo grado, dal momento che i loro nonni sono fratelli. Per aggiunta, nel corso della nuova puntata trasmessa lunedì 30 dicembre 2024, Jessica Morlacchi ha ammesso di aver conosciuto Elodie quando era presumibilmente maggiorenne. “L’ho conosciuta quando avevo 17-18 anni, lei è un po’ più piccolina di me –ha fatto sapere la gieffina, sul retroscena che la vincola all’ex Amici-. Ci siamo abbracciate e conosciute”.

Il gesto dell’ex Amici, per Jessica

Negli anni, come poi ammesso da Jessica, le cantanti-cugine non sono riuscite a mantenere vivi i contatti tra loro. Questo, per effetto delle distanze geografiche tra loro, dovute in particolare al trasloco in Puglia di Elodie.

Per mezzo della partecipazione della cugina al debutto televisivo in musica, ad Amici, Jessica ha però riconosciuto nel volto familiare una stella con il nome di Elodie, fino al ricongiungimento tra loro: “L’ho rivista in tv, con i capelli rosa. Ora è diventata la splendida star pazzesca che è”, ha spiegato la gieffina.

Ma i segreti di Jessica Morlacchi, nel gioco di Grande Fratello, non finiscono qui. Come rivelato dall’ex Gazosa, Elodie ha cercato e ottenuto un contatto con la gieffina poco prima che Jessica varcasse la porta rossa al reality show della Casa di Cinecittà. “Mi ha scritto prima che entrassi al GF, è stata molto carina, mi ha scritto per farmi l’in bocca al lupo”, ha concluso, la Morlacchi.