Jessica Morlacchi e Luca Calvani sorprendono i fan, in un momento di ricongiungimento inaspettato, tra loro, al Grande Fratello.

Grande Fratello, Luca Calvani e Jessica Morlacchi depongono l’ascia di guerra

Nel cuore della notte, prima della diretta della 26esima puntata di Grande Fratello prevista il 27 gennaio 2025 sulle reti Mediaset, Jessica Morlacchi e Luca Calvani si riabbracciano. Il riavvicinamento che segna la pace tra i “nemici giurati”, dopo il loro conflitto e l’accusa della cantante rivolta all’attore di averla illusa su un loro possibile futuro di coppia nel gioco, è a dir poco sorprendente per i fan dei due gieffini. Nel momento del loro ricongiungimento paciere, Jessica e Luca depongono le armi, in un abbraccio commosso e commovente a detta dei più tra gli utenti nel web e nel quale la cantante non riesce a trattenere le lacrime.

Subito dopo l’abbraccio paciere con il coinquilino nella Casa di Cinecittà, Jessica non nasconde alle coinquiline Stefania Orlando e Pamela Petrarolo il sentimento maturato per il riavvicinamento a Calvani. Tra le nuove dichiarazioni intimiste, l’ex Gazosa palesa la consapevolezza di non poter pretendere un sentimento d’amore non corrisposto dall’attore, già sentimentalmente impegnato con un compagno che lo attende fuori dal reality-show:

“Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso”, fa sapere tra le ultime parole a cuore aperto, Jessica Morlacchi.

Il sentiment nella casa del Grande Fratello, dopo il gesto paciere

La cantante, a quanto pare, sarebbe disposta a mettere fine al conflitto che l’ha vista contrapporsi a Luca Calvani, e a ripartire nel gioco della convivenza , dopo il ritiro che l’ha vista protagonista al Grande Fratello:

“Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata ad un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni. Io c’avevo creduto davvero, ci speravo“, aggiunge la cantante nella rivelazione della svolta nel gioco.

La rivelazione del sentiment che vincola la cantante all’attore, infine, conclude con parole significative, che mettono un punto alla guerra tra i due gieffini nella Casa:

“Ho rivisto una persona che mi ha scatenato uno tsunami dentro e me lo ricordo, ed è tosta. Ero felicissima, mi ricordo di essere stata al settimo cielo con lui. Penso di poter tornare ad essere felice con lui come amico. Se lui mi dimostra di volermi bene, io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene, si vede. Questa svolta era inevitabile”.