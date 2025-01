Jessica Morlacchi è tornata all’attacco di Luca Calvani, in un nuovo sfogo registrato al Grande Fratello. Dopo il suo ripescaggio nel gioco, la cantante ha indicato l’attore come il nemico giurato, che l’avrebbe profondamente delusa. Nello sfogarsi con i coinquilini nella Casa del reality, ha anche rivelato degli scottanti dettagli sull’intimità condivisa con l’attore.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi e il conto in sospeso con Luca Calvani

Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno un conto lasciato in sospeso tra loro, al Grande Fratello. O almeno questo è quanto lascerebbe intendere la cantante ed ex leader dei Gazosa in uno sfogo che ha registrato nella Casa di Cinecittà, sul conto dell’attore competitor nel gioco, in uno sfogo condiviso con Pamela Petrarolo.

Tornata a parlare all’amica coinquilina nella Casa, l’ex voce dei Gazosa ha raccontato dei particolari intimi inediti sulla complicità condivisa con l’attore prima del suo ritiro dal gioco, lasciando senza parole l’ex Non é la Rai. Parlando di un momento di intimità che l’attore avrebbe condiviso con lei sotto le coperte di un letto nella Casa, la cantante ha fatto sapere di aver subito una mancanza di rispetto da parte di Calvani. Questo, mentre lui l’avrebbe resa testimone di un momento di autoerotismo, fino a farle provare dell’imbarazzo.

La rivelazione compromettente, al Grande Fratello

“Lui mi diede la buonanotte, poi si avvicinò e mi disse ‘stai in campana Morlacchi -ha fatto sapere la cantante all’attacco dell’attore-, che domani mattina ti vengo a svegliare’. E poi mi fece guardare… lì.”, ha poi aggiungo, alludendo a Luca, che l’avrebbe esortata a guardare le sue zone genitali.

A detta dei fan attivi nel web, Jessica Morlacchi si sarebbe sentita violata da Luca Calvani, dal momento che l’attore avrebbe sfruttato i suoi sentimenti servendosi di lei per provare piacere in un mero atto di autoerotismo.

Ma non è tutto. Il racconto dell’ex Gazosa poi, prosegue con ulteriori particolari compromettenti per Luca Calvani, che a a più riprese l’avrebbe usata per puro piacere sessuale. “Quando si è infilato nel letto, si è appiccicato tutto. Io stavo di schiena e ho sentito. E la notte stessa, forse all’alba, fece di nuovo così”, ha infierito la Morlacchi, parlando a Pamela Petrarolo.

Nel frattempo, sale l’attesa per la 26esima puntata di Grande Fratello, dove è previsto l’ingresso nella Casa di una nuova concorrente vip, oltre ad un confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi sul conto lasciato in sospeso tra loro. Si tratta dell’ex Grande fratello vip, Maria Teresa Ruta.