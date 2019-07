Colpo di scena a Temptation Island 2019. Nella quarta puntata del 15 luglio, infatti, Jessica Battistello ed il single Alessandro Zarino escono insieme dal programma di Canale 5. Il motivo? Dopo il falò di confronto con Andrea Filomena, la 25enne di Padova accetta l’inaspettata proposta – inaspettata almeno per i telespettatori – e a sorpresa lascia la trasmissione in compagnia del bel “tentatore” di 28 anni. Il risultato? Nell’aria pare esserci anche un quasi bacio tra i due, anche se la ragazza sembra negare il momento romantico perché ripresa dalle telecamere. Ecco, allora, il video Witty tv / Mediaset, completo di quanto andato in onda stasera in prima serata.