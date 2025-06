Jesse Williams è stato tra i protagonisti della 71esima edizione del Taormina Film Festival dove ha presentato le prime immagini di “Hotel Costiera” nuova serie Original italiana dal 24 settembre su Prime Video di cui è interprete e produttore esecutivo. Una serie in sei episodi diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Protagonista della storia è Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che fa ritorno nel borgo della sua giovinezza per intraprendere una nuova carriera come esperto nella gestione delle crisi in un elegante resort affacciato sul mare di Positano. Tuttavia, il suo incarico non si limita a risolvere le difficoltà quotidiane degli ospiti dell’hotel: Daniel è infatti impegnato anche in una missione personale, alla ricerca di Alice, una delle figlie del proprietario della struttura, scomparsa misteriosamente circa un mese prima.

Hotel Costiera, intervista esclusiva a Jesse Williams

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Jesse Williams. L’attore ha parlato così di questo progetto: “E’ stato bello e soprattutto divertente lavorare con un cast internazionale perché veramente c’erano persone da ogni parte del mondo. La cosa bella è stata vedere come questi attori avessero degli approcci diversi al loro lavoro e ho imparato tantissimo. E’ stato bello lavorare anche con un cast italiano perché mi ha dato la possibilità di notare quanto fosse autentico il materiale che ci veniva sottoposto in accompagnamento al nostro lavoro e questo ha favorito l’autenticità della storia stessa che siamo andati a raccontare”.

Sul personaggio da lui interpretato, ha dichiarato: “Il mio personaggio Daniel De Luca ha un altissimo livello di preparazione fisica proprio perché faceva parte delle forze speciali del gruppo dei marines quindi grandissime esperienze a livello lavorativo e anche a livello di problem solving. Ho lavorato tanto per preparare questo personaggio, ho fatto un lavoro di ricerca per poter restituire la storia che c’è dietro al personaggio. Sicuramente con lui condivido il senso dell’humour nell’affrontare la vita”.

Jesse ha poi svelato degli aneddoti divertenti avvenuti sul set: “Partiamo subito da Antonio Gerardi che guidava come un pazzo. Ho scherzato spesso sul fatto che potessi morire quando giravamo insieme delle scene di azione. Lo amo alla follia ed è una delle persone con cui mi sono trovato bene sul set. Abbiamo anche scherzato tantissimo sugli stili di guida italiani rispetto a quelli americani che sono diversi. Probabilmente in Italia si guida in modo più aggressivo. Un’altra cosa carina che è successa è che alla fine del primo episodio stavamo cercando una location per girare una scena dentro casa e ci serviva un’attrice che interpretasse una nonna. Abbiamo scelto proprio la proprietaria della casa in cui abbiamo girato perché pur non essendo un’attrice professionista l’abbiamo trovata perfetta per il ruolo. Mi piace sottolineare questa cosa perché l’aver trascorso del tempo a cercare le location giuste ci ha permesso di conoscere meglio gli abitanti del posto e di apprezzare la loro generosità. L’obiettivo di Hotel Costiera è questo, restituire l’italianità alle persone che guardano questa serie”.

Nel footage della serie disponibile per la stampa, ci sono delle canzoni italiane. Anche Jesse Williams ama la musica italiana e ai nostri microfoni ha rivelato quali sono i suoi cantanti preferiti: “Di sicuro mi piace Lucio Battisti, ho canticchiato durante le riprese Amarsi un po’. Ho cominciato ad ascoltarlo un paio di anni fa. Un’altra artista che adoro è Mina”.