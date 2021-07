Jerry Calà lo scorso 28 giugno ha compiuto 70 anni ma la festa del suo compleanno è stata ieri sera nella splendida cornice dell’Arena di Verona, la sua città. Una bella atmosfera e tanti ospiti tra cui colleghi ed amici per festeggiare non solo i 70 anni dell’attore ma anche i 50 anni di carriera. Immancabili tra gli ospiti, la sua ex moglie Mara Venier accompagnata dall’attuale marito Nicola Carraro. Ma vediamo di capire cosa è successo e le battute che si sono scambiati gli ex fidanzati, che da tantissimi anni sono molto amici.

“Buon Compleanno Jerry,” dall’Arena di Verona la festa per il 70 anni di Calà, c’è anche Mara Venier

Tanti ospiti, per la capienza consentita per rispettare le norme anti covid, una bella energia all’insegna della musica, tanti aneddoti divertenti per una grande festa dal sapore tutto italiano.

Jerry Calà, circondato dagli affetti più cari, da amici e colleghi, ha festeggiato i 70 anni di età e i 50 anni di carriera nel “tempio dello spettacolo”, l’Arena di Verona, come lo stesso Jerry ha definito. L’attore ha dichiarato più volte che questo era il suo sogno e finalmente si è realizzato. Due ore di musica e spettacolo con la conduzione di Angelo Baiguini e Federica Gentile che hanno seguito l’evento per RTL 102.5.

Alla serata in diretta presente anche Mara Venier, sua ex storica

Tanti amici con lui sul palco, provenienti da vari settori dello spettacolo. Qualche nome? Eccolo:

Massimo Boldi,

Gigliola Cinquetti,

Ezio Greggio,

J-AX,

Fausto Leali,

Katia Ricciarelli,

Sabrina Salerno,

Shel Shapiro,

Ivana Spagna,

Fabio Testi,

Maurizio Vandelli

e ciliegina sulla torta, Mara Venier.

E naturalmente non poteva mancare la reunion de “I Gatti di Vicolo Miracoli”, (Jerry Calà, Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila). Sul palco con Jerry la Superband e la Verona Young Orchestra, 70 musicisti, come i suoi anni, diretti dal Maestro Diego Basso.

Ma le parole di Jerry Calà in merito all’amicizia con Mara Venier, ormai sua amica hanno fatto “scatenare” la Zia degli italiani, che alle sue dichiarazioni replica con una risposta da Oscar.

Le dichiarazioni di Jerry Calà su Mara Venier al Corriere, la replica della conduttrice di Domenica In

«È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità.

Amo la sua schiettezza, il suo essere sempre di pancia, empatica e pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente. È una delle persone più vere che conosco ».

Insomma, Calà ha avuto solo parole bellissime per la sua ex “moglie”, definendola addirittura la donna più importante della sua vita!! A queste parole, la mitica Mara Venier replica a Jerry Calà su FqMagazine:

“Io la donna più importante della tua vita? Mi hai riempito di corna, ma che stai a dì”.

La nostra amata Zia Mara non si smentisce mia!! La schiettezza e la sincerità che la contraddistinguono sono l’essenza del suo successo e del grande amore del suo pubblico per lei.