Jennifer Lopez è la protagonista di ‘The Mother‘. Il nuovo film d’azione non uscirà nelle sale bensì su Netflix il 12 maggio 2023, in prossimità della Festa della Mamma. La cantante, ballerina e attrice vestirà i panni di una spietata killer pronta a tutto pur di difendere sua figlia. Scopriamo insieme la trama e alcune curiosità su ‘The Mother’.

Jennifer Lopez protagonista di ‘The Mother’

‘The Mother’ parla di un’assassina (Jennifer Lopez) addestrata nell’esercito e senza nome che vive nascosta tra la natura selvaggia in Alaska. Uscirà dal suo nascondiglio solo per proteggere sua figlia Zoe che non ha mai incontrato e cui ha rinunciato per via del suo lavoro da killer. Anni fa è stata costretta alla fuga ma ora sua figlia è minacciata da spietati criminali intenti a vendicarsi a qualunque costo e lei non può non proteggerla. Perché appunto, lei è la madre.

Il film d’azione/thriller di Netflix dura un’ora e 57 minuti ed è diretto da Niki Caro. Jennifer Lopez ne è anche la produttrice. Ad interpretare la figlia di Jennifer Lopez è Lucy Paez, la 14enne protagonista del film ‘El exorcismo de Carmen Farías’. Joseph Fiennes è invece Adrian, Gael Garcia Bernal lo spietato Hector.

Nel trailer si vede Jennifer Lopez cercare di salvare la figlia 12enne a costo della sua vita. Cercherà di ‘addestrarla’ a sopravvivere in qualunque situazione.

Le parole dell’attrice sul film

Jennifer Lopez e Ben Affleck nella vita reale sono genitori a tempo pieno di 5 figli avuti avuti da precedenti relazioni. In questo film l’attrice interpreta una mamma, un ruolo che conosce bene:

“Sono un’assassina ma sono anche una madre. Chiunque abbia dei figli lo sa: non esiste un manuale del buon genitore, lo fai e basta, amando nel modo che conosci. Ho fatto dei film d’azione in passato ma questo è su altro livello: i duelli con il coltello e gli inseguimenti a bordo di una motoslitta sono per me delle novità”.