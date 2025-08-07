Jay Kelly, film scritto e diretto da Noah Baumbach con George Clooney e Adam Sandler, arriva il 5 dicembre su Netflix. Presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, sarà proiettato in cinema selezionati il 19 novembre per poi essere rilasciato sulla famosa piattaforma. Scopriamo ulteriori dettagli su questo titolo.

Jay Kelly, il film con George Clooney e Adam Sandler: data, trama e cast

La nuova pellicola di Noah Baumbach (Storia di un matrimonio), regista candidato all’Oscar, sarà proiettata in anteprima alla Biennale di Venezia a fine agosto. Dalle prime immagini del film, rilasciate recentemente insieme ai teaser poster e al trailer, abbiamo scoperto che, oltre George Clooney e Adam Sandler, ci saranno anche Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough e Greta Gerwig.

A completare il cast, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Alba Rohrwacher. Infine, figurano Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge, Charlie Rowe.

I produttori sono invece David Heyman, Amy Pascal e Noah Baumbach. Quest’ultimo, oltre la regia e la produzione, si occupa anche della sceneggiatura insieme a Emily Mortimer.

La trama di Jay Kelly ruota intorno alle vicende dell’omonima e celebre star del cinema, interpretata da George Clooney, e del suo devoto manager Ron, a cui presta il volto Adam Sandler.

Nel corso di un viaggio improvviso attraverso l’Europa, che si rivela essere sorprendentemente profondo e ricco di momenti intensi, i due uomini si trovano a fare i conti con le proprie scelte. Tra riflessioni sui legami più importanti della propria vita e sul tipo di eredità che stanno per lasciare, non mancano rivelazioni e tensioni emotive.

È un film che si prospetta davvero emozionante, intimo e malinconico. Atteso da molti in occasione della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il film arriverà anche a novembre in alcuni cinema. Dal 5 dicembre sarà poi disponibile direttamente su Netflix.