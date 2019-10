Javier Martinez è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island e per poco anche del trono classico di Uomini e Donne. Il pallavolista si è avvicinato nel villaggio delle fidanzate ad Ilaria Teolis, mentre nel programma di Maria De Filippi è sceso per corteggiare Sara Tozzi. Javier, però, è stato eliminato in seguito ad una segnalazione pervenuta alla redazione. Lo abbiamo raggiunto per un’intervista, ecco cosa ci ha raccontato.

Javier Martinez, intervista esclusiva all’ex corteggiatore di Uomini e Donne

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Javier Martinez, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il pallavolista ci ha parlato della sua esperienza nel trono classico e nel villaggio di Temptation Island. Di seguito le sue dichiarazioni:

Javier cosa hai provato per Sara?

Sara è stato un fulmine a ciel sereno, non avevo intenzioni di corteggiare nessuna quel giorno, ma guardando il suo video di presentazione mi ha colpito molto la sua timidezza, la sua femminilità, i modi di fare, oltre ad essere ovviamente una gran bella ragazza.

Quando sei uscito dal programma, hai provato a contattarla? E se si, cosa vi siete detti?

Dato che ho estremo rispetto per il lavoro della redazione, sapevo che cercarla direttamente sarebbe stato una mancanza di rispetto nei loro confronti, quindi ho provato a scrivere a due sue amiche, ma con scarsi risultati.

Adesso ti piacerebbe conoscerla lontano da Uomini e Donne?

Se dovesse chiarire la sua situazione sentimentale, perché no!

Per Ilaria Teolis, invece, cosa hai provato?

Ho provato un forte interesse a livello umano. Penso sia una ragazza con la testa sulle spalle e molto sicura di sé stessa. Fuori dal programma ci siamo sentiti ed ho capito che poteva nascere una bellissima amicizia.

Con il tronista Giulio Raselli è nata una bellissima amicizia, ce ne vuoi parlare?

Con Giulio c’è un bellissimo rapporto, siamo andati d’accordo da subito all’interno del villaggio a Temptation Island. È una persona dal cuore d’oro, che se ti può dare una mano lo fa senza nessun tornaconto. Purtroppo la distanza non ci permette di frequentarci, ma sicuramente avremo modo in futuro.

Javier Martinez tornerà a Uomini e Donne?

Javier Martinez non chiude le porte a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore vorrebbe ritornare nel programma di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.

Ti piacerebbe avere una seconda possibilità a Uomini e Donne?

La voglia di rivalsa c’è sempre!

Cos’è per te la pallavolo?

È una delle cose che mi tengono in vita. Ho reso bene l’idea? (ride ndr.)

Come deve essere la tua donna ideale?

Non ho un’ideale di donna, ma la qualità che cerco sicuramente è l’umiltà, poi tutto può succedere.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista a cura di Vincenzo Mele