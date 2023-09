Jasmine Rotolo è uno delle nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2023. Il programma, che imita i cantanti ed è condotto da Carlo Conti, è iniziato lo scorso venerdì 22 settembre su Rai 1. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla nuova concorrente di Tale e Quale Show.

Chi è Jasmine Rotolo di Tale e Quale Show 2023

Jasmine Rotolo, pseudonimo di Federica, nasce a Roma il 26 luglio del 1972. Figlia d’arte, sua mamma era la conduttrice, ballerina e cantante Stefania Rotolo. Nella clip di presentazione di Tale e Quale Show ha raccontato del suo passato: “Ho coltivato la musica avendo una mamma di rilievo, ballavamo e cantavamo insieme. Era la sua passione e me l’ha trasmessa, ho avuto alti e bassi. Sono figlia di ragazza madre, papà non l’ho mai conosciuto e ho perso mamma a 9 anni. Ho studiato sempre pensando che dall’alto mi tutelassero. C’era amicizia tra Renato Zero e mamma e lui avrebbe voluto adottarmi ma mia nonna disse no“.

Vita privata e carriera

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto. Da piccola ha studiato pianoforte e danza classica. Trascorre alcuni anni in Africa come assistente turistica e qui le regalano dei gelsomini, in francese jasmin, da cui prenderà il suo nome d’arte. Tornata in Italia collabora con il gruppo hip hop dei Sottotono e poi pubblica alcuni brani come solista. Nel 2007 esce il suo primo album, prodotto dall’amico Renato Zero che la fa cantare anche ai suoi concerti, intitolato Salutami Jasmine. Prova anche l’avventura del Festival di Sanremo partecipando nella categoria Giovani con la canzone “La vita subito” e arrivando tra gli 8 finalisti. Continua a fare musica nel corso degli anni e arriva l’opportunità di partecipare allo show condotto da Carlo Conti.

Jasmine Rotolo a Tale e Quale Show

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show abbiamo visto Jasmine Rotolo nei panni di “Gloria Gaynor” cantare “I will survive”. Un brano molto difficile dove la cantante ha mostrato tutte le sue doti vocali.