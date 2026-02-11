Il mondo della televisione piange la scomparsa di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio 2026 all’età di 48 anni. L’attore era diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, simbolo di un’intera generazione tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato l’attore come un uomo profondamente legato ai suoi affetti e capace di affrontare anche i momenti più difficili con grande forza.

Le cause della morte di James Van Der Beek: la battaglia contro il cancro

James Van Der Beek combatteva da tempo contro un tumore al colon-retto, una diagnosi resa pubblica nel 2024 dopo un periodo affrontato in modo riservato. Nonostante le cure e la determinazione nel continuare a lavorare e a dedicarsi alla famiglia, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi mesi.

L’attore aveva parlato apertamente della malattia, condividendo riflessioni profonde sulla vita, sulla fragilità e sull’importanza degli affetti. La sua scomparsa è legata alle complicazioni della patologia che lo aveva colpito.

La carriera e il successo con Dawson’s Creek

Nato nel 1977 negli Stati Uniti, James Van Der Beek aveva iniziato la carriera da giovanissimo, ma il successo mondiale era arrivato nel 1998 con Dawson’s Creek. Il personaggio di Dawson Leery, adolescente romantico e aspirante regista, lo aveva trasformato in un’icona pop.

Negli anni successivi aveva preso parte a film e serie televisive, dimostrando versatilità e ironia anche in ruoli più leggeri e autoironici. Pur non replicando l’impatto del suo ruolo più celebre, era rimasto un volto amato dal pubblico.

La vita privata e il ricordo dei fan

James Van Der Beek lascia la moglie Kimberly e sei figli, che sono stati il centro della sua vita anche durante la malattia. In questi anni aveva spesso raccontato il valore della famiglia e della spiritualità nel suo percorso personale.