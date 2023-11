In Jack Reacher-La prova decisiva, Tom Cruise se la cava come al solito brillantemente in un film non troppo impegnato ma decisamente godibile dall’inizio alla fine. Si tratta di un movimentato action movie con evidenti connotati thriller che va in onda nella prima serata di Mercoledì 15 Novembre su Nove: le principali curiosità, oltre alla trama e alle informazioni sul cast, le trovate di seguito.

Jack Reacher – La prova decisiva: la trama in breve e il cast

Jack Reacher, ex investigatore dell’esercito e noto paladino della giustizia, scomparso da tempo senza lasciare alcuna traccia di sé, ricompare all’improvviso per svolgere una importante missione. Il suo compito, adesso, è quello di scagionare il soldato James Barr dalla grave accusa di aver ucciso 5 persone.

Per quanto riguarda il cast, oltre al bravissimo Tom Cruise nel ruolo del protagonista, troviamo anche, fra gli altri, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog e Jai Courtney.

Le curiosità sul film

Jack Reacher-La prova decisiva è un divertente film di genere azione/thriller diretto da Christopher McQuarrie nel 2012. Queste sono le curiosità più interessanti a riguardo: