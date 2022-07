Ivano Monzani e Max Pezzali sono stati protagonisti di una gag, anzi di un siparietto molto divertente a San Siro in occasione del concerto del cantante. Ivano, che è ormai una star del web e dei social, dopo le smorfie diventate virali, ora è l’addetto alla sicurezza che tutti vogliono e che tutti cercano. Eccovi il video diventato virale in queste ultime ore e che sta divertendo gli utenti.

Ivano Monzani e Max Pezzali: nuovo duo comico?

“Senti Max, ma Ivano lavora bene?” La faccia di Pezzali è tutto un programma, ma quella di Ivano, per tutta risposta, è un’intero show. Si scherza in quel di San Siro proprio sulle faccette di Ivano diventate virali grazie al video di un utente presente ad un concerto che ha inquadrato lo steward nel momento preciso in cui l’artista sul palco urlava determinate parole.

L’abbraccio finale tra Ivano Monzani e Max Pezzali è la fine di una gag creata ad hoc in un momento di pausa dopo il concerto con cui lo stesso Pezzali ha incantato tutta San Siro.

Come è nata questa gag? Sicuramente come sono nate, negli ultimi giorni, quelle con altri artisti del panorama musicale italiano dopo che Ivano è diventato così famoso.

Il video del divertente siparietto

Chi è Ivano Monzani?

Chi è Ivano? Si tratta di un addetto alla sicurezza originario di Novate Milanese che è diventato famoso dopo il concerto LoveMi di Fedez in piazza Duomo a Milano. In quell’occasione le sue smorfie per le canzoni di un rapper avevano fatto il giro dei social e un vero e proprio boom di visualizzazioni.

Ivano ha incontrato tantissimi artisti fra cui: Fedez: “Lo conosco da una vita”, Achille Lauro, Rkomi, Tananai e Max Pezzali. Ormai però oltre a chiedere gli autografi e le foto a questi ultimi, i ragazzi che vanno ai concerti fermano anche lo stesso Ivano per poter condividere contenuti sui social mentre sono insieme a lui.

Il motivo? Ebbene in pochissimo tempo l’uomo su TikTok ha superato i 35,7 mila follower e gli oltre 387 mila like complessivi ai suoi video.