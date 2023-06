Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, protagonista al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento insieme a parte del cast della celebre serie Tv di successo. Con il regista Silvestrini presenti all’evento anche gli attori Artem, Antonio D’Aquino, Clotilde Esposito, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Alessandro Orrei e Maurizio Gemma, direttore Film Commission Campania. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Ivan Silvestrini, e con lui abbiamo parlato del successo della serie e delle ultime indiscrezioni che riguarderebbero il possibile film dedicato alla serie Tv Mare Fuori.

Ivan Silvestrini regista di Mare Fuori: intervista esclusiva

Mare Fuori un successo senza precedenti, immaginava tutto questo affetto nei confronti della serie e soprattutto per i personaggi?

“Tutto questo affetto non smette di stupirmi e di commuovermi. Avevo immaginato che sarebbe successo qualcosa mentre giravamo la terza stagione, perchè tutti gli attori erano arrivati a un livello di bravura molto alto e la storia era molto più forte. Quando abbiamo messo tutto insieme, con la musica e il montaggio, mi sono reso conto che sarebbe successo qualcosa ma non sapevo di quale portata. Sono onorato del riscontro che sta avendo. Adesso è tempo di concentrarci su quello che sarà il continuo di questa storia”.

Cosa secondo lei ha decretato il successo di questa serie e cosa non dovrà mai mancare?

“Credo che Mare Fuori funzioni perchè non teme l’emotività. Credo che i sentimenti sono molto intensi in questa serie, la gente ci si rivede, spesso piange, almeno così mi dicono. Per me è un traguardo far piangere le persone. È questo che secondo me crea una sorta di affezione se non addirittura una dipendenza da questo mondo microcosmo che racconta questa serie”.

So che non può anticiparci nulla sulla prossima stagione, ma cosa devono aspettarsi i telespettatori?

“Credo che la terza stagione sia stata nonostante tutto una stagione calda, dove l’emozione e il romanticismo è stato padrone della storia. Ovviamente dopo un periodo così caldo non possiamo che avvicinarci a un periodo più tenebroso dove i personaggi dovranno confrontarsi con i loro demoni più spinosi”.

Si parla di un film spin off che non si chiamerà Mare Fuori: possiamo aspettarci qualcosa su un singolo personaggio se sarà ambientato a Napoli

“Del film di Mare Fuori si sa ancora pochissimo, ancora non esiste neanche un soggetto definitivo. L’idea è quella ambientarlo a Napoli principalmente, dove uno o alcuni personaggi della storia, alla fine della quarta stagione sono ancora con noi, vivono delle vicende fuori dal carcere in cui si svolge la serie”.

VIDEO – Intervista a Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori