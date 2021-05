La quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, andata in onda lo scorso 7 maggio 2021 su Canale 5, ha visto la conduttrice Ilary Blasi comunicare al pubblico tv il motivo per cui Iva Zanicchi si è vista costretta a lasciare lo studio. Nel dettaglio, la Blasi ha dato la parola all’opinionista tv, che ha quindi fatto sapere di essere rimasta vittima di un incidente, il che è diventato virale in poco tempo in rete.

Iva Zanicchi vittima di un incidente: la scelta a L’Isola dei Famosi

Di rientro da uno spazio pubblicitario, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi 2021 del 7 maggio 2021, Ilary Blasi ha incalzato Iva Zanicchi sull’incidente subito ancor prima di arrivare in studio e per cui la cantante ha accusato dei problemi, degenerati nel corso della trasmissione.

La Blasi ha, quindi, dato parola all’opinionista tv del reality honduregno, che aveva subito una puntata di una vespa. La cantante ha quindi fatto vedere al pubblico tv la mano punta, che rispetto all’altra era evidentemente molto gonfia. Nel frattempo, tra una pausa pubblicitaria e un’altra, Iva Zanicchi avrebbe consultato un medico attraverso la produzione del reality, che le avrebbe consigliato di recarsi al pronto soccorso.

O almeno questo è stando a quanto riportato dalla cantante al pubblico, spiegando che avrebbe lasciato anzitempo lo studio. “Potrei fare saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì”, ha quindi rilasciato, dando appuntamento al reality per la puntata in arrivo.

Elettra Lamborghini sostituisce la collega a L’isola dei famosi 2021

Con l’uscita di scena di Iva Zanicchi dal reality honduregno l’altra opinionista in studio Elettra Lamborghini ha chiesto di prendere il posto della collega cantante. Questo perché con la presenza della Zanicchi, a lei era sempre spettata la postazione in solitaria dinanzi ai colleghi Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Intanto sul profilo Instagram personale, tra le sue storie, Iva Zanicchi promuove l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo Amore mio malgrado. Questo trincerandosi in un silenzio mediatico circa l’incidente subito nel pre- quindicesima puntata de L’Isola dei famosi 2021. Chissà, quindi, se Iva Zanicchi farà rientro nello studio del reality honduregno, dopo la puntura di vespa subita.