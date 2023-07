Iva Zanicchi sarà uno dei giudici della prossima edizione di ‘Io Canto‘. Il programma, condotto da Gerry Scotti, andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. In questi giorni circolavano in rete diversi nomi su chi potesse giudicare vocalmente i bambini. Ora arriva la conferma ufficiale da parte della cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Iva Zanicchi completa il parco giudici di Io Canto con Berti e Maionchi

‘Io Canto’ è un talent che vede impegnati in una gara canora dei bambini e adolescenti che iniziano ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo. La prima edizione risale al 2010, sempre condotta da Gerry Scotti, mentre l’ultima è del 2013. Mediaset ha deciso di riproporre questo programma, a partire dal prossimo autunno, per contrastare The Voice Junior presente su Rai 1. A giudicare i piccoli artisti saranno dei giudici. In questi giorni si parla molto di Orietta Berti e di Mara Maionchi, vera esperta di talent. Oggi è stato ufficializzato il primo giudice: si tratta di Iva Zanicchi, strappata quindi alla Rai.

La cantante e conduttrice televisiva ha rilasciato una dichiarazione sulle pagine de ‘Il Tempo’ in cui traspare tutta la sua felicità per questa nuova avventura:

“Sarò nel programma condotto da Gerry Scotti. Sarò la coach, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo i bambini protagonisti. Saranno sei entusiasmanti appuntamenti per me che sono nonna e amo i bambini”.

Iva Zanicchi ha una lunga carriera alle spalle data da ben undici partecipazioni al Festival di Sanremo e tre edizione vinte. Accostati al programma ‘Io Canto’ come giudici erano stati anche i nomi di Marcella Bella (giurata della quarta edizione) e Al Bano.

I bambini che vinsero Io Canto

La prima edizione di Io Canto la vinse Cristian Imparato. Sempre nello stesso anno ma a dicembre, a vincere la seconda edizione fu Benedetta Caretta. La terza fu portata a casa da Arianna Cleri e la quarta da Miriam Di Pisa.