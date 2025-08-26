Per la quattordicesima stagione di Italia’s Got Talent, al via venerdì 5 settembre su Disney+ (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app NOW Smart Stick), ci sarà una novità tra i giudici: Alessandro Cattelan farà il suo debutto nella giuria del programma. Il popolare conduttore televisivo si unirà ai riconfermati Mara Maionchi, esperta talent scout e volto noto del piccolo schermo, alla cantante Elettra Lamborghini e all’attore comico Frank Matano. A guidare lo show saranno nuovamente Aurora Leone e Fru del gruppo comico The Jackal. Il talent è prodotto da Fremantle Italia.

Nel corso delle sei puntate dedicate alle audizioni, i giudici avranno il compito di individuare i performer più promettenti, provenienti da ogni ambito artistico. Per avanzare alle due semifinali, ogni partecipante dovrà ottenere almeno tre voti positivi. Successivamente, durante il momento del Selection Time, sarà la giuria a stabilire chi meriterà davvero di continuare il percorso nel programma. Ogni settimana, inoltre, gli spettatori potranno esprimere la propria preferenza votando l’esibizione più coinvolgente attraverso un’app dedicata. La finale, trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre, decreterà il vincitore assoluto grazie al voto del pubblico, che porterà a casa un premio del valore di 100.000 euro. A rendere il tutto ancora più spettacolare non mancherà l’amatissimo Golden Buzzer: durante ciascuna delle due Semifinali, il pubblico presente in studio avrà l’opportunità di mandare direttamente in Finale due concorrenti.

Italia’s Got Talent 2025, intervista esclusiva ai conduttori e ai giudici

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva i conduttori Aurora e Fru e i giudici Alessandro Cattelan, Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini. Cattelan ha commentato così il suo ingresso nel programma: “Mi sono approcciato con grande serietà nel senso che ho cercato di farlo con grande concentrazione e fedeltà a quello che pensavo fosse giusto fare. Mi sono divertito molto, ho cercato nei concorrenti qualcosa che mi sorprendesse o grande qualità in qualcosa che si è già visto. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato entrambe le cose”.

Nella vita dei giudici e dei conduttori non è mancato un momento da Golden Buzzer: “Mi sono trasferito negli Stati Uniti d’America a quindici anni e quello per me è stato un momento importante, un vero e proprio sliding door”, ha detto Frank Matano. “A me ha riscritto un ragazzo che mi aveva rifiutato quando avevo 17 anni e io gli ho detto di no”, è stata la risposta di Aurora. “Ogni piccola soddisfazione per me è un Golden Buzzer. Di recente ho firmato con la Universal Messico e non posso che esserne felice”, ha dichiarato Elettra Lamborghini a cui ha fatto eco Alessandro Cattelan che invece è apparso soddisfatto per aver vinto la sua prima partita a tennis. Mara Maionchi ha invece detto: “Qualche volta il Golden Buzzer si è rivelato un errore, qualche altra volta invece è andata bene. Ci sono stati degli artisti che nella vita non hanno dato i risultati che un sperava. Nella mia vita in generale ho avuto più c**o che anima, sono stata fortunata nel lavoro ma anche nel privato”. In merito all’esibizione che potrebbe attirare maggiormente il pubblico, i giudici si sbilanciano: “Il Golden Buzzer di Elettra è ipnotico”, è lo spoiler di Matano.

Nel talent tutto dipende dal riscontro della giuria. Anche Cattelan in questi anni si è trovato ad affrontare le critiche spesso sferzanti della stampa. Sull’argomento ha dichiarato: “Crescendo impari un po’ a suddividere, a gestire al meglio il tutto anche se certo un complimento è sempre meglio di una critica. Ci sono delle critiche che lasciano il tempo che trovano perché magari fatte da persone che non sanno nulla del tuo lavoro e quelle me le lascio scivolare addosso, ci sono critiche che invece danno fastidio perché magari sono vere e ce ne sono altre che ti fanno incavolare perché sono campate per aria e fatte con cattiveria”.

Poi abbiamo proposto a giudici e conduttori una riflessione sul successo facile e sull’importanza della gavetta. “Ad oggi ci sono Instagram Tik Tok e Youtube e alla fine uno ce la fa”, dice la Lamborghini. Cattelan si intromette nel discorso: “Sulla gavetta secondo me c’è una retorica pazzesca, è sicuramente una fortuna se capita di farla ma nessuno la fa volontariamente. La gavetta la fai se ti tocca farla, ovvio che alla lunga è un bagaglio importante ma se a 9 anni mi avessero detto di andare a condurre la serata degli Oscar avrei accettato di corsa”. Frank Matano fa una confessione: “Io ho subito quel pregiudizio venendo da You Tube ma poi con gli anni tutto si è ridimensionato fino a sparire”.

Lo scorso anno Elettra Lamborghini aveva avuto una discussione con un concorrente. Gli abbiamo chiesto se anche quest’anno abbia avuto qualche screzio. Lei sorride e risponde: “Effettivamente c’è stato un concorrente che ha portato una cosa che doveva rivelarsi una genialata e invece ha fatto perdere tempo”.