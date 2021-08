Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Italia di Roberto Mancini. Dopo la vittoria agli Euro 2020, gli Azzurri sono pronti alla prima sfida contro la Romania nella corsa verso il Mondiale 2022. Vediamo quando sarà trasmessa la partita in TV, su che rete e a che ora.

Italia – Bulgaria, quando in tv, orario e dove si gioca

La Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini riprende il suo cammino nelle qualificazioni verso la Coppa del Mondo di calco in programma in Qatar 2022. La prima sfida vede gli Azzurri, neo vincitori degli Europei di Calcio, giocare in casa contro la Bulgaria.

La partita è in programma giovedì 2 settembre 2021 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa in diretta tv su Rai1. Per la Nazionale è la seconda sfida con la Nazionale di Calcio allenata da Jasen Petrov; lo scorso 28 marzo, infatti, gli Azzurri hanno sconfitto la Bulgaria nella gara di andata con il risultato di 2-0.

Si tratta della 30esima partita della Nazionale nella capitale toscana. Una città che ha sempre portato bene ai nostri campioni d’Europa che, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, hanno collezionato ben 22 vittorie e 7 pareggi.

Italia verso i Mondiali 2022: i prossimi appuntamenti

Italia – Bulgaria è la prima partita degli Azzurri dopo il trionfo agli Europei di Calcio 2020. Per la Nazionale di Roberto Mancini ora l’obiettivo sono i Mondiali di Calcio che si giocheranno il prossimo anno in Qatar.

Dopo il primo match del 2 settembre 2021 contro la Bulgaria, gli Azzurri incontreranno il 5 settembre 2021 la Svizzera presso lo Stadio ‘St. Jacob-Park di Basilea, mentre mercoledì 8 settembre sfideranno la Lituania allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia.

Tre match che potrebbero far strappare così all’Italia il biglietto per i prossimi Mondiali 2022. Andando a guardare lo storico delle precedenti sfide con queste tre nazionali, le previsioni sono a favore degli Azzurri che hanno con la Bulgaria collezionato 11 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, mentre con Svizzera 28 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte. Infine la Nazionale Italiana ha vinto 5 volte contro Lituania, portato a casa 2 pareggi e nessuna sconfitta.