l’amichevole che vuole essere un ultimo test prima del debutto agli Europei degli Azzurri di Roberto Mancini contro la Turchia il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma . Un occasione da non perdere per il CT della Nazionale per vedere all’opera gli Azzurri prima del grande appuntamento. Vediamo dove vederla in tv ed in streaming e le probabili formazioni del match.