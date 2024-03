L’Italia ha in programma due amichevoli contro il Venezuela e l’Ecuador. Il campionato di Serie A si ferma due settimane per far posto alla Nazionale del ct Luciano Spalletti che si prepara in vista di Euro 2024. Vediamo insieme quando sono previste e dove vedere le gare.

Italia contro Venezuela ed Ecuador: quando in tv

Impegno oltre oceano per la Nazionale Italiana che sarà impegnata in due amichevoli contro il Venezuela e l’Ecuador che si disputeranno negli Stati Uniti. Il ritorno è previsto in tempo per la trentesima giornata di Serie A che dopo il big match tra Inter e Napoli si prenderà due settimane di stop. Si torna infatti a giocare il 30 marzo con la trentesima giornata di campionato.

Per l’Italia si tratta di due sfide che vedono Luciano Spalletti testare i suoi calciatori in vista di Euro 2024 dato che le due squadre sudamericane sono corsa per il prossimo Mondiale. Ma quando si giocherà e dove saranno trasmesse?

Italia-Venezuela è prevista per giovedì 21 marzo 2024 (ore 22 italiane, 17 locali) in diretta su Rai 1. La gara si giocherà al “Chase Stadium” di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami. Mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali) sempre in diretta su Rai 1, l’Italia se la vedrà con l’Ecuador alla Red Bull Arena. Si gioca nell’area di New York, a Harrison in New Jersey.

Questo il riepilogo dei prossimi due impegni:

, 21/03 ore 22.00 in diretta su Rai1 Italia-Ecuador, 24/03 ore 21.00 in diretta su Rai1

I 28 convocati e il caso Acerbi

Sono 28 i convocati del ct dell’Italia Luciano Spalletti per il doppio impegno contro Venezuela ed Ecuador.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Da segnalare che Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo quando accaduto in Inter-Napoli. Come spiegato in un comunicato dalla Figc:

“Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza”.

Al suo posto, il difensore della Roma Gianluca Mancini che faceva già parte della lista dei pre convocati.