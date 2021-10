Valentina Persia dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi rivela di essere rimasta molto delusa dal comportamento di alcuni naufraghi. Cosa è successo tra la comica e il resto del gruppo?

Valentina Persia: “oggi tanti naufraghi mi hanno deluso”

Valentina Persia è tornata alla ribalta mediatica lo scorso anno grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi, la prima edizione firmata Ilary Blasi. La comica è stata tra le indiscusse protagoniste sia in Honduras che per i telespettatori. Qualcosa però è andato storto quando ha fatto ritorno in Italia, visto che i rapporto con gli ex naufraghi non sono affatto idilliaci.

A rivelarlo è stata proprio la Persia che in questi giorni ha festeggiato 50 anni. In occasione di un compleanno così importante la comica ha organizzato una mega festa allargando l’invito anche gli ex naufraghi e compagni di avventura. A quanto pare nessuno dei concorrenti – naufraghi si è presentato alla festa di compleanno per i suoi 50 anni stando a quanto dichiarato dalla festeggiata in una intervista pubblicata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini.

“Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso” – ha confessato la comica delusissima dal comportamento dei compagni con cui ha condiviso un’avventura davvero unica. La Persia ha anche aggiunto: “mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro“.

Valentina Persia, il ricordo del compagno: “a 42 anni non si può morire, era ancora giovane”

Nonostante questa delusione, Valentina Persia ha festeggiato alla grande i suoi 50 anni di età con la famiglia, i suoi figli e alcuni amici tracciando un bilancio positivo della sua vita. Una vita segnata però dalla morte del compagno scomparso a soli 42 anni.

“A 42 anni non si può morire, era ancora giovane. Stavamo insieme da 4 anni. L’affetto di una parte del mio cuore resta con lui. Un amore interrotto non è un amore finito, ma resta un amore per sempre” – ha detto la comica che, subito dopo la gravidanza, ha sofferto anche di depressione post partum. Un momento molto difficile della sua vita che ha superato grazie all’affetto della famiglia e dei suoi figli gemelli Lorenzo e Carlotta.