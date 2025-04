Isola dei famosi 2025: quando in tv, chi conduce, l’inviato e l’opinionista

L’Isola dei Famosi 2025 sta per tornare con una nuova edizione ricca di sorprese e novità. Scopriamo insieme chi è la conduttrice, chi ci sarà come inviato in Honduras e chi sarà l’opinionista in studio.

Isola dei famosi 2025 al via, conduce Veronica Gentili: quando in tv

Grandi cambiamenti per l’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Dopo la conduzione dello scorso anno di Vladimir Luxuria, Mediaset ha deciso di puntare tutto su una giornalista e conduttrice di un altro programma. Sarà Veronica Gentili, attualmente alla guida de Le Iene, a presentare l’Isola dei Famosi. Come si legge nel comunicato:

“La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality“.

Ma quando andrà in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025? L’appuntamento per conoscere chi saranno i naufragi è per il 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Al timone del reality ci sarà quindi Veronica Gentili che sarà pronta a guidare i concorrenti nelle loro avventure quotidiane sulle splendide spiagge di Cayo Cochinos.

Svelati l’inviato e l’opinionista del reality

Ma chi sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2025 in Honduras? A raccogliere l’eredità di Alvin, Stefano de Martino e Bettarini sarà Pierpaolo Pretelli che dopo esser diventato padre sta attraversando un momento d’oro. L’ex concorrente del Gf, racconterà cosa accadrà quotidianamente ai naufraghi e spiegherà le varie prove leader.

Mentre in studio, in qualità di opinionista, ci sarà un volto noto al reality. Dopo averlo condotto dal 2003 al 2011, opinionista ufficiale di questa edizione dell’Isola dei Famosi sarà Simona Ventura che recentemente si è sposata con Giovanni Terzi.

La showgirl affiancherà Veronica Gentili dando un commento, da studio, su quello che vedremo in Honduras. Nelle prossime ore invece verranno svelati i primi concorrenti ufficiali.