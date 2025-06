Doppio appuntamento in arrivo per L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto quest’anno da Veronica Gentili. Cambio di programmazione in vista della finale che viene anticipata complice la partenza di Temptation Island, ma anche gli ascolti non propri esaltanti. Scopriamo i prossimi appuntamenti del reality show!

Isola dei Famosi 2025 news, torna il doppio appuntamento su Canale 5

Novità in arrivo per L’Isola dei Famosi 2025 che, dalla prossima settimana, torna con il doppio appuntamento settimanale su Canale 5. Il reality show condotto da Veronica Gentili con la presenza di Simona Ventura come opinionista cambia ancora programmazione e torna con una doppia puntata. In vista della finale (anticipata), il reality show sarà trasmesso il lunedì e mercoledì in prima serata su Canale 5.

Una decisione, quella di Mediaset, arrivata per accorciare la messa in onda del programma e chiudere così – prima del previsto – l’Isola che non ha brillato negli ascolti. Nonostante il cambio di conduzione con una Veronica Gentili centrata e ben calata nel ruolo di conduttrice e la presenza di Simona Ventura, regina incontrastata dell’Isola, il programma sembrerebbe non aver convinto più di tanto il pubblico italiano. La conferma arriva dagli ascolti. Dopo l’ottima partenza del debutto con 2.039.000 spettatori (share 18.9%), gli ascolti sono calati a 1.728.000 spettatori (share 13.3%) nell’ultima puntata del 4 giugno 2025. Per questo motivo Mediaset ha pensato di riproporre il doppio appuntamento settimanale con il reality show che tornerà a far compagnia ai telespettatori sia il lunedì che il mercoledì sera.

Isola dei Famosi 2025, quando finisce e quando ci sarà la finale?

Con il ritorno al doppio appuntamento settimanale L’Isola dei Famosi 2025 si avvia verso il gran finale previsto inizialmente per metà luglio. L’inviato Pierpaolo Petrelli poco prima della partenza per l’Honduras aveva parlato di “dieci lunghe settimane”, ma visto il cambio di programmazione il reality show chiuderà prima. Sulla playa il naufrago Mirko Frezza si è lasciato scappare con gli altri compagni d’avventura che la chiusura è prevista per i primi di luglio.

Calendario alla mano, la finale de L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe essere trasmessa lunedì 30 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. Una data plausibile considerando anche la partenza della nuova stagione di Temptation Island 2025 annunciata per il 3 luglio. Al momento non c’è alcuna conferma sulla data della finale, ma sicuramente questo cambio di programmazione è una corsa ai ripari per concludere un’edizione su cui le aspettative erano indubbiamente elevate. Intanto l’Isola dei Famosi 2025 torna mercoledì 11 giugno con la sesta puntata in diretta su Canale 5.