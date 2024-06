Si è da poco conclusa la quattordicesima ed ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella finale de L’Isola dei Famosi andata in onda mercoledì 5 giugno con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, finale 5 giugno dall’Isola dei Famosi 2024? Gli eliminati della quattordicesima puntata

La quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è iniziata con il verdetto del televoto. Vladimir Luxuria ha comunicato ai naufraghi in nomination il verdetto del voto del pubblico. Questa settimana in nomination: Edoardo Franco contro Aras Senol. Il primo naufrago a lasciare la finale dell’Isola è stato Edoardo Franco. Intanto in Palapa si palese il sesto finalista segreto: si tratta di Samuel Peron che fa una sorpresa ai naufraghi che pensavano fosse già rientrato in Italia.

A seguire è partita la corsa verso il vincitore della diciottesima edizione con una serie di prove. Durante la prima prova a vincere è stato Edoardo Stoppa chiamato a mandare al televoto uno dei suoi compagni finalisti. L’ex inviato di Striscia decide di mandare al televoto Artur che a sua volta può decidere con chi scontrarsi. Il modello fa il nome di Samuel Peron. Si apre così il primo televoto flash che vede trionfare Samuel Peron. Prosegue la diretta con le prime grandi emozioni: Alvina riabbraccia il fratello Lorenzo, Artur parla con la mamma, mentre Samuel Peron ed Edoardo Stoppa riabbracciano le compagne Tania e Juliana Moreira. Anche per Aras c’è una bella sorpresa: la fidanzata lo attende su di un atollo raggiunto a nuoto dal naufrago. La finale prosegue con una nuova prova, vinta questa volta da Samuel Peron. Si apre un secondo televoto flash Alvina contro Aras Senol da cui esce sconfitta la contessa. L’ultima prova, invece, vede trionfare Samuel e si apre un televoto flash che mette Aras contro Edoardo Stoppa. A trionfare è ancora l’attore di Terra Amara che si sfida nell’ultimo televoto finale con Samuel Peron. Alla fine il pubblico da casa con il 69% delle preferenze proclama vincitore Aras Senol.

Isola dei Famosi 2024, concorrenti e naufraghi

