Si è da poco conclusa la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda domenica 2 giugno con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 2 giugno dall’Isola dei Famosi 2024? Gli eliminati della tredicesima puntata

La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è iniziata con il verdetto del televoto. Vladimir Luxuria ha comunicato ai naufraghi in nomination il verdetto del voto del pubblico. Questa settimana in nomination: Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron. Il primo naufrago a salvarsi è Samuel Stoppa. In lizza per l’eliminazione definitiva restano Artur e Karina. A lasciare definitivamente l’isola è Karina Sapsei votata dal 15% del pubblico.

Subito dopo il verdetto si passa alla prova per eleggere il secondo finalista. A vincere la prova è Artur, seconda finalista di questa edizione. Intanto in spiaggia scoppia il cocco gate con Edoardo Stoppa che accusa Artur di averlo rubato. L’ex inviato di Striscia in diretta ritratta la cosa; un comportamento che non piace molto ai compagni e nemmeno al pubblico in studio. Si prosegue con le prove per eleggere i finalisti: la prima sfida vede Alvina contro Matilde Brandi. E’ la contessa a trionfare conquistando così la collana di finalista. L’ultima prova è per Samuel Peron ed Aras; a trionfare è il Cetin di Terra amara quarto finalista de L’Isola. Si apre un televoto flash tra Edoardo Franco, Samuel Peron e Matilde Brandi che vede trionfare Edoardo Franco, quinto finalista dell’isola. Prima del verdetto una bella sorpresa per Matilde Brandi che riabbraccia l’amica Manila Nazzaro.

Isola dei Famosi 2024, concorrenti e naufraghi

I concorrenti di questa edizione che abbiamo visto in questa prima puntata sono:

Marina Suma, protagonista della scena più cult di Sapore di Mare;

Matilde Brandi, ballerina e showgirl;

Maité Yanes, modella ballerina e attrice spagnola;

Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin;

Valentina Vezzali schermitrice;

Joe Bastianich da MasterChef Italia;

Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia;

Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle;

Aras Senol attore della fiction Terra Amara;

Edoardo Franco, vincitore di MasterChef;

Artur Dainese, modello;

Pietro Fanelli, poeta;

Peppe Di Napoli pescivendolo;

Khady Gueye, modella

Alvina Verecondi Scortecci, contessa;

contessa; Daniele Radini Tedeschi (scrittore e critico d’arte).

Isola dei Famosi 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, domenica 2 maggio

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda domenica 2 giugno 2024.

I nominati del gruppo sono: Edoardo Franco e Alvina ;

; Il nominato dal leader Edoardo Stoppa: Aras Senol. Non solo, il naufrago salva Alvina.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Edoardo Franco e Aras Senol? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di mercoledì 5 giugno 2024.

Isola dei Famosi 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri

