È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024, reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio Luxuria due nuovi opinionisti: Sonia Bruganelli, imprenditrice nonché già opinionista al Grande fratello Vip e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Ad accogliere i naufraghi sull’isola è invece la nuova inviata: Elenoire Casalegno. Prova leader e nomination, hanno caratterizzato la puntata del reality di Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 11 aprile con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 11 aprile dall’Isola dei Famosi 2024? L’eliminato della seconda puntata

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è inizia con il verdetto del televoto che questa settimana vedeva in sfida Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Vladimir Luxuria dallo studio comunica il verdetto del televoto: «finalmente qui ho la busta con il risultato del televoto, chi avete deciso di salvare e chi no. Il primo naufrago che non è stato salvato dal pubblico è Artur. Sto per darvi il secondo naufrago che non è stato salvato dal pubblico è Luce». Ecco le percentuali di voto: Samuel con il 33%, Joe con il 31%, Arthur con il 22% e Luce con il 14%. Tra i due meno votati si apre una nuova sfida con la prova di apnea che viene vinta da Artur. Luce Caponegro è la prima concorrente in nomination.

Isola dei Famosi 2024, i concorrenti naufraghi

Marina Suma, protagonista della scena più cult di Sapore di Mare;

protagonista della scena più cult di Sapore di Mare; Matilde Brandi, ballerina e showgirl;

ballerina e showgirl; Maité Yanes, modella ballerina e attrice spagnola;

modella ballerina e attrice spagnola; Greta Zuccarello , vista a Ciao Darwin;

, vista a Ciao Darwin; Francesca Bergesio, la Miss Italia figlia del senatore leghista;

la Miss Italia figlia del senatore leghista; Valentina Vezzali schermitrice;

schermitrice; Luce Caponegro ex diva dell’hard nota con il nome di Selen;

ex diva dell’hard nota con il nome di Selen; Joe Bastianich da MasterChef Italia;

da MasterChef Italia; Edoardo Stoppa , ex inviato di Striscia la Notizia;

, ex inviato di Striscia la Notizia; Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle;

ballerino di Ballando con le Stelle; Aras Senol attore della fiction Terra Amara;

attore della fiction Terra Amara; Edoardo Franco , vincitore di MasterChef;

, vincitore di MasterChef; Artur Dainese, modello.

Sull’isola 4 non famosi: ecco chi sono

Da due giorni sulle spiagge dell’Honduras sono sbarcati quattro naufraghi non famosi: il poeta Pietro Fanelli, il pescivendolo Peppe Di Napoli, la modella Khady Gueye e la contessina Alvina Verecondi Scortecci. Non ha potuto prendere parte Tonia Romano per alcuni problemi di salute.

Isola dei Famosi 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 11 aprile

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda giovedì 11 aprile 2024.

I nominato dal gruppo sono: Khady Gueye e Samuel Peron ;

; Il nominato dalla Leader Edoardo Stoppa è: Peppe Napoli ;

; Il nominato di puntata: Luce Caponegro.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Khady Gueye, Samuel Peron, Peppe Di Napoli e Luce Caponegro? Il televoto verrà chiuso la prossima puntata. Ecco il Video Mediaset.

Durante la prima puntata nessun concerne è stato eliminato.

Isola dei Famosi 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri

