L’Isola dei Famosi 2024, il reality show di successo condotto da Vladimir Luxuria torna in prima serata su Canale 5. Cosa succederà durante la seconda puntata? Una nomination in corso, ma spuntano anche le prime incomprensioni e rivalità tra i concorrenti naufraghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di stasera, giovedì 11 aprile 2024.

Isola dei Famosi 2024 stasera su Canale 5, la diretta della seconda puntata dell’11 aprile: conduttore, inviato e opinionisti

Giovedì 11 aprile 2024 dalle ore 21.35 va in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria. In studio accanto alla conduttrice i due opinionisti: Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, mentre inviata dall’Honduras c’è Elenoire Casalegno.

La prima puntata dell’Isola ha visto la presentazione dei concorrenti naufraghi che sulla carta erano 18, ma in realtà solo 17 hanno deciso di lanciarsi dall’aereo. Tonia Romano, infatti, ha deciso di non partecipare più al reality spiegando sui social i motivi di questa sua decisione: «cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente».

Intanto sull’Isola è previsto l’arrivo di un nuovo naufrago. Si tratta di Francesco Benigno, attore e regista conosciuto per aver partecipato a diversi film e serie tv di successo.

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination dell’11 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome del primo concorrente naufrago eliminato. Al televoto ci sono quattro naufraghi.Chi vuoi eliminare tra Artur Dainese e Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron?

Stando ai sondaggi il concorrente più votato è Samuel Peron con il 29,45%. A seguire: Artur Dainese con il 25,21%. Fanalini di coda: Joe Bastianich e Luce Caponegro con il 22,67%. Possibile che tra loro due ci sarà il primo concorrente eliminato di questa diciottesima edizione.

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.