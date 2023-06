Salta la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Questa sera, lunedì 12 giugno, il reality show condotto da Ilary Blasi non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale del TG5 dedicato alla scomparsa del Cavaliere.

Isola dei Famosi 2023 non va in onda: perché?

La semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 prevista per stasera, lunedì 12 giugno 2023, non va in onda dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia e fondatore di Fininvest, oggi Mediaset, si è spento all’età di 86 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. La scomparsa del politico e comunicatore ha scosso tutti: dal mondo della politica allo sport, dal mondo dello spettacolo all’editoria. Tantissimi personaggi vip, politici e sportivi lo stanno ricordando con messaggi di cordoglio ed affetto. Una morte che segna la fine di un’era con Mediaset che ha rivoluzionato i palinsesti televisivi.

Per questo motivo l’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi non va in onda. Al suo posto uno speciale Tg5 sulla morte di Silvio Berlusconi trasmesso a reti unificate su Canale 5, Retequattro e Tgcom. Lo speciale del Tg5 è iniziato subito dopo l’annuncio in diretta della morte di Silvio Berlusconi tra le lacrime da Federica Panicucci a Mattino Cinque News. Un lungo speciale che andrà in onda senza alcuna interruzione fino alle 18.20 per poi riprendere dalle ore 20.00 fino alla mezzanotte.

Isola dei Famosi 2023 quando torna in onda?

Per tutti i fan e gli appassionati de L’Isola dei Famosi 2023, la semifinale del reality show dovrebbe andare in onda la prossima settimana, lunedì 19 giugno 2023, in prima serata, su Canale 5. Intanto sui social Vladimir Luxuria, opinionista del reality, ha voluto ricordare il Cavaliere Silvio Berlusconi:

#Berlusconi morto un protagonista della vita politica italiana: esprimo il mio cordoglio ai familiari e a chi lo ha conosciuto R.I.P.