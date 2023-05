Claudia Motta e Marco Predolin sono i ritirati della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023. I due concorrenti hanno dovuto abbandonare l’Honduras per motivi medici e non hanno preso parte alla puntata andata in onda, martedì 2 maggio, in prima serata su Canale 5. La loro assenza è stata annunciata da Ilary Blasi e Alvin. I due ritirati hanno però affidato ai social le loro prime parole. Vediamo insieme cosa hanno scritto e i motivi che gli hanno portati a tornare in Italia.

I ritirati Claudia Motta e Marco Predolin spiegano il perché hanno lasciato l’Isola dei Famosi

Durante il daytime era stata mostrata una caduta di Claudia Motta ed è stato proprio questo il motivo del ritiro. L’ex Miss Mondo Italia ha affidato il suo pensiero al proprio profilo instagram in cui si mostra con un evidente collare ortopedico:

“Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!! È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva… Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia.

Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio”.

Le dichiarazioni di Predoni

Anche Marco Predolin, eliminato nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi ma naufrago solitario sulla spiaggia di Santa Elena, è stato costretto al ritiro. In un post su instagram ha spiegato che la decisione non è dipesa da lui:

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio“.

Entra un nuovo naufrago: Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023

Durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi è stato anche presentato un nuovo concorrente, Gian Maria Sainato, che ha preso il posto di Claudia Motta. Il modello e influencer farà coppia con Pamela Camassa.