C’è un nuovo arrivo sull’Isola dei Famosi 2023. Si tratta del modello e blogger Gian Maria Sainato che già nel video di presentazione non risparmia commenti salaci su questo e quel naufrago, trovando subito il modo di farsi amare. Comunque il concorrente entrerà nel gruppo degli Accoppiados in coppia con Pamela Camassa e stasera entrambi saranno immuni dalle nomination. ma conosciamo meglio chi è il bel modello Gian Maria Sainato.

Chi è Gian Maria Sainato nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2023

Fisico scultoreo, personalità da vendere e ciuffo ribelle che gli copre il viso: Gian Maria Sainato, è il nuovo naufrago di questa edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset. Modello, opinionista e influencer, Gian Maria è nato a Sapri, una piccola città al confine tra la provincia di Salerno e quella di Potenza, nel 1995 ma sin da piccolo ha sempre saputo che quella non sarebbe stata la sua realtà.

Da Sapri a Milano in cerca di fortuna

Finite le scuole superiori, e diplomatosi in economia aziendale presso l’ITCG Leonardo da Vinci della sua città, il bel Gian Maria è volato a Milano per cercare fortuna, e l’ha trovata!

Qui, infatti, nel 2012 ha debuttato come modello ma pian piano ha intuito le potenzialità dei social e ha deciso di puntare tutto su quelli, iniziando a condividere foto dal set e della sua quotidianità con i suoi follower. Di fatto, dunque, possiamo affermare che Gian Maria sia stato uno dei primi a credere sulla forza di Instagram divenendo pertanto un influencer apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero.

Da modello a influencer di successo: la carriera di Gian Maria Sainato

Questa sua popolarità lo ha così portato ad approdare, nel 2016, nella prima edizione italiana dell’amatissimo format di MTV Riccanza nel quale veniva raccontata la brillante vita quotidiana dei millennial benestanti tra studio, lavoro e tempo libero con un focus riguardo alle loro vacanze d’élite in località glamour, serate in discoteca, party mondani, cene stellate, abiti firmati, e così via.