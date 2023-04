È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023, reality show condotto da Ilary Blasi. Eliminazione di un concorrente, la prova leader e le nomination, hanno caratterizzato la seconda puntata del reality di Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 24 aprile con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 24 aprile dall’Isola dei Famosi 2023? L’eliminato della seconda puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2023 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Marco Predolin e Helena Prestes. Tra i due concorrenti, il naufrago che ha dovuto abbandonare Playa Palapa è Marco Predolin con il 37% dei voti, contro il 63% della Prestes. Il naufrago non abbandona il gioco definitivamente, ma viene portato sulla cosiddetta Isola di Sant’Elena, dove vivrà in solitaria fino all prossima puntata.

Leader della settimana

Andrea, Simone e Helena sono i tre naufraghi candidati a diventare leader. A superare la prova è Andrea Lo Cicero che diventa di fatto il Leader della settimana, conquistando tutti i privilegi che ne consiste.

Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 24 aprile 2023

A fine puntata come di consueto arrivano le temutissime nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze. I nominati dal gruppo sono Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Il nominato dal Leader è Fiore Argento. Si apre ufficialmente il televoto che verrà chiuso martedì 2 maggio 2023.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 24 aprile 2023

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la quarta puntata:

Ricordiamo la suddivisione dei naufraghi in tre tribù: