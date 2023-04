Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Il reality prenderà il via lunedì 17 aprile 2023, in onda come sempre in prima serata su Canale 5. A condurre la nuova edizione, di uno dei programmi più longevi della tv italiana, troveremo ancora una volta la spumeggiante Ilary Blasi. In attesa di conoscere le novità direttamente dalla voce della conduttrice, possiamo già darvi qualche conferma e qualche anticipazione su chi sono gli opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e da qualche ora sono usciti anche i nomi dei possibili concorrenti, che però, non sono ancora stati confermati dalla produzione dei naufraghi che prenderanno parte al reality.

Isola dei Famosi 2023: cast con nomi dei naufraghi

Prima di vedere quali sono i nomi dei concorrenti che sbarcheranno sulla bianca sabbia dell’Isola dei Famosi 2023, andiamo a confermare chi sono gli opinionisti e l’inviato che affiancheranno Ilary Blasi in questa nuova avventura televisiva.

Opinionisti e inviato

La conduttrice, dopo l’esperienza dello scorso anno con Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ritroverà al suo fianco ancora una volta Vladimir. A sostituire Savino, perchè impegnato con altri programmi, sarà invece Enrico Papi. Confermato anche l’inviato della passata edizione: sull’isola infatti ritroveremo l’amatissimo Alvin. Ma passivamo ora al cast di concorrenti naufraghi.

I concorrenti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023

Nelle ultime ore, il sito web TVBlog, ha anticipato i nomi dei possibili naufraghi che prenderanno parte all’Isola dei Famosi 2023. Tra questi ci sono attori, cantanti, ex rugbista, modelle e modelli, conduttore radiofonico, figli di personaggi celebri, un giornalista e molti altri. Ecco di seguito la lista con i nomi dei Vip che molto probabilmente prenderanno parte all’Isola dei Famosi 2023.

Ecco il cast in ordine alfabetico