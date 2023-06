Dopo lo stop causato dalla morte di Silvio Berlusconi che ha rivoluzionato la programmazione e i palinsesti di Mediaset, Ilary Blasi torna in diretta con la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023. Ecco quando va in onda la penultima puntata del reality show tramesso in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi 2023, quando va in onda la semifinale su Canale 5?

Ci siamo: L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi torna in tv! Dopo la cancellazione della semifinale per la morte di Silvio Berlusconi, Mediaset ha annunciato la ripresa dei palinsesti tv. La semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 va in onda venerdì 16 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Una scelta sicuramente legata alla messa in onda della finale del reality show prevista per lunedì 19 giugno 2023 visto che da lunedì 26 giugno andrà in onda la nuova stagione di Temptation Island.

Al momento non sono state comunicate anticipazioni da parte di Mediaset sulla semifinale del reality show. Sicuramente la padrona di casa Ilary Blasi non perderà occasione in apertura di puntata di dedicare un pensiero a Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset.

La comunicazione della morte di Silvio Berlusconi ai naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Lunedì 12 giugno 2023 la notizia della dipartita di Silvio Berlusconi è arrivata anche in Honduras a L’Isola dei Famosi. E’ spettato all’inviato Alvin comunicare ai naufraghi della morte del politico ed imprenditore e dello slittamento della semifinale. Non ci sono video del momento in cui Alvin comunica ai naufraghi dell’Isola della morte del leader di Forza Italia, ma delle foto dalle quali traspare il dolore di tutti i protagonisti.

In particolare è Helena Prestes ad essere molto turbata dalla notizia della morte di Berlusconi. La modella brasiliana, infatti, ha lasciato il gruppo scoppiando in lacrime. Del resto, durante una delle precedenti puntate del reality show, era stata l’unica a chiedere ad Ilary Blasi delle condizioni di salute di Berlusconi. Una richiesta particolare che aveva stranito conduttrice ed opinionisti, ma in quell’occasione la Blasi rassicurò la modella che reagì dicendole: “meno male, sono contenta”.