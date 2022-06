Come già avvenuto la settimana scorsa, anche questa sera – venerdì 10 giugno 2022 – il consueto appuntamento in prima serata su Canale 5 con L’Isola dei Famosi non va in onda. Dalla scorsa settimana infatti, la programmazione Mediaset per quello che riguarda la prima serata del venerdì è cambiata. Ecco cosa andrà in onda questa sera al posto de L’Isola dei Famosi 2022 e quando torna in tv il reality condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi oggi, 10 giugno 2022, non va in onda: ecco il perchè

Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata, anche questa settimana non andrà in onda con la consueta puntata del venerdì sera. La puntata prevista per questa sera, 10 giugno 2022, de L’Isola dei Famosi 2022 non andrà infatti in onda. Il reality sta giungendo al termine, e per questo Mediaset, già dalla scorsa settimana ha cambiato la programmazione della messa in onda della diretta dallo studio di Milano, che vede la presenza della conduttrice Ilary Blasi, i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e con tutti gli altri ex naufraghi usciti dal programma.

Perchè l’Isola dei Famosi non va in onda stasera? Il motivo

Da tempo si parlava di mandare in onda L’Isola dei Famosi 2022 una sola volta a settimana, una decisione che per diverso tempo non è stata messa in atto. In vista della finale prevista per il 27 giugno dove si decreterà il vincitore dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, Mediaset la scorsa settimana ha deciso di mandare in onda la diretta dallo studio una sola volta a settimana a quanto pare fino alla fine del programma.

Isola dei Famosi 2022: ecco quando torna in tv

Su Canale 5 al posto dell’Isola dei Famosi 2022, stasera andrà in onda una nuova puntata della serie tv con protagonista l’attore Ryan Eggold dal titolo New Amsterdam. L’appuntamento con la nuova puntata del reality L’Isola dei Famosi e con tutti i suoi naufraghi è quindi in programma per Lunedì 13 giugno 2022 sempre in prima serata in onda su Canale 5.

Ecco il video con i momenti salienti dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi