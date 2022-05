È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Anche in questa puntata non sono mancati gli scontri tra i naufraghi e i colpi di scena. Durante la serata è arrivata in studio Ilona Staller (Cicciolina), ad accoglierla l’avvocato Luca Di Carlo, che legge una bellissima lettera per lei. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 6 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 6 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della quattordicesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Nicolas, Clemente e Nick. Ad essere eliminato è stato Clemente, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Nicolas, raggiunge Playa Sgamada.

I confronti in puntata

Le tensioni tra i naufraghi continuano e qualcuno inizia a perdere consensi anche da parte dei propri compagni di fazione. Parliamo di Nicolas che durante la puntata ha scoperto cosa pensano di lui quelli che lui considera i suoi “Amici”. Nella puntata di ieri ha avuto luogo anche la resa dei conti tra Roger Balduino, la sua ex fidanzata Beatriz Marino ed Estefania Bernal.

Nuovi sbarchi all’Isola

Sull’isola sono sbarcate tre nuove naufraghe. Ad accoglierle Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Le tre nuove concorrenti rinominate le Conquistadoras sono: Mercedesz Henger, ex concorrente dell’Isola e figlia di Eva Henger, Maria Laura De Vitis ex fidanzata di Paolo Brosio e vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, la terza naufraga è Fabrizia Santarelli ex “Bonas” nella trasmissione “Avanti un altro”. Il loro obiettivo sarà anche quello di conquistare il cuore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, ma al loro ingresso in Palapa scatta la gelosia di Carmen Di Pietro.

Guendalina si fa tagliare i capelli e riceve la sorpresa del fidanzato

In spiaggia i fratelli Tavassi devono affrontare una prova di sacrificio: Guendalina deve farsi tagliare i capelli da Edoardo se vuole ricevere una sorpresa. Lei in un primo momento non ne vuole sapere, poi accetta. E va a “prendersi” il regalo: un videomessaggio dal suo “cuore” Federico, che le dice di voltarsi e guardare verso il cielo. Un elicottero sorvola la spiaggia e il fidanzato di Guendalina si tuffa, fino a raggiungerla. I due si baciano e si abbracciano.

Leader della settimana

Durante la quattordicesima puntata si è avuta anche la proclamazione del nuovo leader. Dopo aver superato una prova con gli altri compagni, a diventare leader è Roger.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 6 maggio 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Laura Maddaloni. Il leader Roger ha mandato in nomination Lory Del Santo. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo? Il televoto verrà chiuso lunedì 9 Maggio 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 6 maggio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la quattordicesima puntata: