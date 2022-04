È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Anche in questa puntata non sono mancate le discussioni e i colpi di scena. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 29 aprile con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 29 aprile dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della dodicesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Edoardo, Guendalina, Licia e Marco Cucolo. Ad essere eliminato è stato Licia Nunez, che dopo aver dato il bacio di Giuda ad Alessandro figlio di Carmen Di Pietro, raggiunge Playa Sgamada. Un altro televoto flash ha visto protagonisti Ilona Staller, Marco Senise e Lory Del Santo. Tra i tre naufraghi di Playa Sgamada è stato eliminato Marco Senise.

I confronti in puntata

La convivenza tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro è sempre più difficile. Carmen non vuole rinunciare ad avere delle attenzioni particolari nei confronti del figlio. Alessandro esausto di certi comportamenti mette in atto la sua ribellione.

Anche a L’Isola dei Famosi 2022 il cibo rimane al centro dell’equilibrio tra i naufraghi ed è proprio il cibo a scatenare lo scontro tra Laura, Clemente e Guendalina. I due coniugi non hanno apprezzato alcuni atteggiamenti di Guendalina che a sua volta denuncia una cospirazione di tutto il gruppo di naufraghi nei suoi confronti e in quelli di suo fratello Edoardo.

Leader della settimana

Durante la dodicesima puntata a contendersi il titolo da leader sono stati i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi dopo aver superato una prova con gli altri compagni. A vincere la sfida tra i due fratelli è Guendalina, che diventa di conseguenza leader.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 29 aprile 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi sono Estefania e Carmen Di Pietro. La leader Guendalina ha mandato in nomination Blind. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Estefania, Carmen Di Pietro e Blind? Il televoto verrà chiuso lunedì 2 Maggio 2022. Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 29 aprile 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la dodicesima puntata: