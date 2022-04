È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la nona puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la messa in onda della puntata non sono mancati i colpi di scena. Durante la serata Jeremias Rodriguez ha dovuto abbandonare la ex Playa Accopiada per raggiungere Playa Sgamada dopo il verdetto del televoto, ma il naufrago ha deciso di abbandonare il gioco e tornare in Italia. Durante la serata Ilary ha anche comunicato che giovedì 21 aprile 2022 L’Isola dei Famosi non andrà in onda per dare spazio alla nuova edizione di Supervivientes. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 18 aprile con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 18 aprile dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della nona puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: la coppia formata da Estefania e Roger contro Jeremias Rodriguez. Ad essere eliminato è stato Jeremias, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Guendalina Tavassi raggiunge Playa Sgamada. Una volta arrivato su Playa Sgamada Jeremias comunica di voler abbandonare il gioco e tornare in Italia.

I confronti in puntata

Durante la serata ci sono stati anche accesi scontri tra i naufraghi, uno su tutti quello tra i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi contro Blind.

Nick dei Cugini di Campagna è il Leader della settimana

Ilary comunica alle due squadre che il pubblico via social ha scelto i naufraghi che affronteranno la prova leader. Per i Tiburon giocheranno Alessandro, Licia ed Estefania, mentre per i Cucaracha Guendalina, Nicolas ed Edoardo. Dopo la prova, Licia è la leader per i Tiburon mentre Nicolas è il leader per i Cucaracha.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 18 aprile 2022

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. Questa settimana ci saranno due nominati dai leader e due nominati dai gruppi. Il nominato dal gruppo dei Tiburon è Ilona Staller. Il loro leader Licia nomina invece Estefania e Roger. Il nominato dal gruppo dei Cucaracha è Marco Senise. Il loro leader Nicolas nomina invece Nick dei Cugini di Campagna. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi eliminare tra Ilona Staller, la coppia Estefania e Roger, Marco Senise e Nick? Il televoto verrà chiuso lunedì 25 aprile 2022. Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 18 aprile 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la nona puntata: