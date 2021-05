Ubaldo Lanzo abbandona L’Isola dei Famosi 2021 e torna in Italia. E’ molto probabile quindi che il televoto venga annullato dal momento che il concorrente è al televoto con Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli e Miryea Stabile. Ma vediamo di capire meglio cosa succede.

Ubaldo Lanzo si ritira, le ultime news sull’Isola dei Famosi

Niente da fare per Ubaldo Lanzo, il cromatologo calabrese ha deciso di lasciare il gioco e di fare rientro in Italia. Il motivo sarebbe strettamente legato ad un mal di denti che non lo abbandona da giorni. Per cui un altro ritiro per motivi di salute, dopo Paul Gascoigne, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi.

Attraverso i social ufficiali del programma è stato reso noto che durante il day time delle 16.30 sarà data una comunicazione ufficiale ai naufraghi e al pubblico e tutto fa supporre che il riferimento sia proprio ad Ubaldo che per motivi di saluti lascia il gioco. Sicuramente sarà anche reso noto che il televoto sarà annullato dal momento che Ubaldo Lanzo era uno dei nominati.

Un comunicato inatteso turba gli animi di tutti i naufraghi.

Non perderti i daytime di oggi, alle 16.30 annunceremo la notizia. #Isola pic.twitter.com/QA4LDsXBqq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2021

Ubaldo è molto stimato dagli altri naufraghi e sicuramente questo suo ritiro avrà turbato molto gli animi degli altri concorrenti, tuttavia di fronte ad un problema di salute nessuno può dire nulla. Lo stilista e cromatologo calabrese è da giorni che combatte con un dolore ai denti impressionante, imbottendosi di antidolorifici.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente sfortunata dal momento che ci sono stati già altri tre naufraghi che hanno dovuto lasciare per infortunio. Ci riferiamo a Paul Gascoigne che si è fatto male ad una spalla, Poi Brando Giorgi che ha avuto un distacco della retina e infine Elisa Isoardi che ha avuto un problema agli occhi.

Isola dei Famosi anticipazioni, Ubaldo Lanzo si ritira: televoto annullato?

C’è da chiedersi se il televoto ancora aperto tra Roberto Ciufoli, Miryea Stabile Emanuela Tittocchia e Ubaldo Lanzo verrà annullato dal momento che quest’ultimo è uno dei nominati. E quindi se si è ritirato il pubblico non può votarlo. Ma per avere tutti i dettagli dovremo aspettare notizie ufficiali del reality condotto da Ilary Blasi.