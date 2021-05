Ha dovuto abbandonare improvvisamente “L’Isola dei Famosi” per un serio problema all’occhio. Brando Giorgi è tornato in Italia e dopo aver affrontato un’operazione è tornato sui social per rassicurare i suoi fan. Nonostante la sua breve permanenza, Brando è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Ha dichiarato di aver vissuto benissimo questa esperienza nonostante alcune bordate ricevute dai naufraghi. Dopo aver discusso con il gruppo, Brando aveva deciso di auto-isolarsi e in questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, ha spiegato meglio le ragioni del suo gesto. Brando si è messo in discussione facendosi anche mea culpa. Poi tutto è cambiato con l’ingresso di Miryea Stabile.

Alla violenza verbale preferisce la via del dialogo e del confronto. L’abbiamo visto arrivare ai ferri corti soprattutto con Gilles Rocca, fresco di eliminazione. Parlando di lui ha detto: “Anche io posso perdere la pazienza e mi è capitato però da quel punto di vista ho sempre cercato di non abbassarmi allo stesso livello di Gilles. C’è un limite a tutto”. A prendere le sue difese in studio ci ha pensato la figlia Camilla. Un intervento particolarmente apprezzato sui social anche se papà Brando ci ha svelato di aver tremato al pensiero che potessero offendere sua figlia: “Stavo tremando perché avevo paura che potessero dire cose sgradevoli a mia figlia e in quel caso però non sarei stato tanto tranquillo”.

Poi ha commentato anche i comportamenti di Angela Melillo e Valentina Persia. Brando ci ha poi rivelato di essere stato preso in considerazione anche nelle passate edizioni dell'”Isola dei Famosi” e di aver avuto anche un colloquio con Alfonso Signorini per il “Grande Fratello Vip”. A conclusione della chiacchierata, gli chiediamo per chi fa il tifo. Fa il nome di Miryea Stabile e ci spiega anche il motivo della sua scelta: “E’ un concentrato di bellezza, imperfezione, saggezza, fragilità e forza”. Siete d’accordo con Brando? Miryea riuscirà a sopravvivere agli attacchi dei naufraghi?

Brando Giorgi, intervista esclusiva

Brando, hai dovuto abbandonare il reality per un problema all’occhio. Come stai?

Sto recuperando pian piano anche se ancora ho la vista un po’ offuscata. Va molto meglio però rispetto a come stavo sull’Isola. Mi era stato diagnosticato un distacco della retina. Oggi, ancora non posso espormi alla luce del sole.

Cosa ti ha spinto a partecipare all’Isola dei famosi?

Volevo capire come avrei reagito alle varie restrizioni a partire dal cibo, dalla quotidianità, dalla famiglia. Mi sono imposto un digiuno anche dall’arrivismo, dall’egocentrismo e dall’accidia. Questa esperienza mi ha arricchito e mi ha dato una grande forza oltre a darmi una consapevolezza maggiore di me stesso. Ho capito che c’è ancora tanto da scavare perché dentro sono pieno di miserie.

Tua moglie ha detto che ci tenevi tanto ad arrivare fino in fondo. C’è un po’ di amaro in bocca?

Si pensa di avere sempre tutto sotto controllo ma poi ci si accorge che non è così. Purtroppo il distacco della retina è stato un imprevisto che mi ha spiazzato. Appena i medici mi hanno visitato mi hanno comunicato che dovevo essere operato d’urgenza. Non avevo altra scelta che abbandonare il reality.

Dopo l’abbandono di Beppe Braida dall’Isola, hai deciso di isolarti dal gruppo. Come mai? Non ti sei sentito compreso dal gruppo?

Sono una persona che si mette molto in discussione e evito di dare le colpe agli altri. Preferisco capire se ci sia qualcosa di sbagliato in me. Ho cercato di analizzare il mio comportamento chiedendomi se fossi stato troppo severo nel volermi isolare dal gruppo. Con il senno di poi, quando è arrivata Miryea che è stata aggredita, ho capito che il problema erano gli altri. Parto dal presupposto che nel momento in cui si viene aggrediti è preferibile cercare la via del dialogo e del confronto. Ho definito il gruppo come un branco perché hanno reagito come se si fossero sentiti offesi. La prima è stata Daniela Martani a parlare dell’esistenza di un gruppo, il secondo sono stato io. Ora anche gli altri se ne stanno accorgendo. Valentina e Gilles si espongono e gli altri nel silenzio dimostrano di essere accondiscendenti.

In particolare con Gilles Rocca sei arrivato ai ferri corti. Mi pare di capire che tra di voi non correva buon sangue.

Mi è stato dato dello schifoso e del viscido. Ho rinunciato a chiedere spiegazioni. Mi sarebbe piaciuto restare ancora sull’Isola per beccarli uno ad uno. Il linguaggio che è stato usato non mi piace. Anche io posso perdere la pazienza e mi è capitato però da quel punto di vista ho sempre cercato di non abbassarmi allo stesso livello di Gilles. C’è un limite a tutto.

Ieri sera ti sei scagliato in diretta contro Angela Melillo accusandola di voler stare sempre nel giusto. Secondo te il suo comportamento è una strategia?

Secondo me, tutti, chi più e chi meno, adottano delle strategie. Ci sono però strategie più o meno nobili. Le persone che affermano di essere vere o giuste non mi sono mai piaciute. L’importante è dimostrarlo con i fatti. Chi non vive l’Isola non conosce bene le situazioni. Io avevo capito che Angela dava un po’ più di riso a Gilles Rocca, Valentina, Awed e qualche volta a Roberto. Francesca Lodo, dopo una discussione con Gilles Rocca, in un confessionale ha confermato ciò che pensavo.

In molti hanno fatto notare sul web che tu e Valentina vi conoscevate già prima di questa esperienza. Eppure lei ha mentito dicendo che non ti conosceva.

Abbiamo lavorato insieme in alcune fiction. In televisione ci vuole un po’ di dignità, a prescindere se si tratti o meno di un gioco. Valentina non avrebbe dovuto dirmi certe cose proprio per il fatto di non conoscermi. Sono dell’idea che per poter giudicare una persona bisogna conoscerla. Per due volte ha tirato fuori con gli altri degli argomenti vecchi perché non sapeva cosa dire. Si è inventata tutto dimostrando di essere bugiarda.

Prima dell’Isola dei Famosi girava voce che tu fossi stato preso in considerazione per il Grande Fratello Vip. Come mai è saltata la partecipazione?

Ero stato preso in considerazione anche per le passate edizioni de “L’Isola dei Famosi”. Avevo fatto un colloquio per il “Grande Fratello Vip” con Alfonso Signorini ma non so se ero stato preso in considerazione. Non pensavo di partire per l'”Isola dei Famosi” perché era passato un mese e mezzo dal colloquio.

Ti accontenti di questa esperienza o ti piacerebbe avere un’altra occasione?

Devo capire se sono adatto (ride). Nonostante un paio di bordate, all’Isola dei Famosi sono stato benissimo. E’ stata una pausa che mi sono regalato e mi è servita per chiarire tante cose della mia vita. Sono stato felice di aver fatto questa esperienza e mi sarebbe piaciuto rimanere per più tempo. Ho lasciato un’Italia in cui le persone da un anno e mezzo a questa parte si trovano a subire restrizioni e ad affrontare problemi senza sapere quando tutto finirà. Per questo, sarebbe stato irrispettoso mostrare dolore per quello che mi stava mancando in quel momento.

I tuoi figli sono stati soddisfatti del tuo percorso? Cosa ti hanno detto?

Sono stati soddisfatti. Io ero preoccupata per loro perché non deve essere stato facile vedere il loro papà sotto attacco. Poi Camilla è intervenuta in mia difesa e mi sono rincuorato. Stavo tremando perché avevo paura che potessero dire cose sgradevoli a mia figlia e in quel caso però non sarei stato tanto tranquillo.

Per chi fai il tifo?

Mi dispiace che Roberto Ciufoli lo stiano offuscando. Mi sarebbe piaciuto che fossero rimasti Beppe Braida, Akash, Vera Gemma e il Visconte. Del gruppo attuale mi piacciono molto Fariba, Miryea e Isolde. Ad oggi tra loro sceglierei come vincitrice Miryea. E’ un concentrato di bellezza, imperfezione, saggezza, fragilità e forza. Mi dispiacerebbe se al contrario dovesse vincere qualcuno che ha malignato o si è espresso in modo volgare. Sarebbe la dimostrazione che la televisione ha bisogno di questo.