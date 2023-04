Giovedì 6 Aprile in prima serata (inizio ore 21.20 circa), su Italia Uno va in onda il film di genere fantastico Iron Man 3, una co-produzione USA/Cina del 2012/13. Si tratta del terzo capitolo di una saga che vede un supereroe impegnato a difendere l’umanità dai suoi nemici. Di seguito vi sveliamo una curiosità sulla colonna sonora.

Iron Man 3: trama ed interpreti principali

Prima di vedere qual è la curiosità sulla colonna sonora, ripercorriamo brevemente la trama di Iron Man 3. Stavolta Tony Stark deve combattere contro Aldrich Killian, che ha intenzione di attaccare l’Air Force One per rapire il Presidente degli Stati Uniti d’America. Senza la sua armatura però, per difendere le persone che ama e l’intera umanità, Tony deve usare tutta la sua astuzia. Gli interpreti principali del film sono Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow e Guy Pearce.

Una curiosità sulla colonna sonora

La variegata ed adrenalinica colonna sonora di Iron Man 3, perfetta per una pellicola a metà strada tra genere fantastico e azione, costituisce uno dei suoi punti di forza.

Fra i brani che la compongono, c’è anche un po’ di Italia. La sequenza iniziale del film infatti, si dispiega sulle note di Blue (Da ba dee), una delle canzoni più celebri degli Eiffel 65. Si tratta di uno dei gruppi musicali più in voga degli anni ’90, a tutt’oggi in attività pur dopo aver attraversato momenti complicati, attriti, abbandoni e riunioni. La band, i cui membri storici sono Jeffrey Jey (voce), Maury (tastiere, pianoforte, programmazione, dj e sintetizzatore) e Gabry Ponte (Dj, noto anche per la sua carriera solista), ha ottenuto vari riconoscimenti a livello internazionale e Blue (Da ba dee), parte della colonna sonora di Iron Man 3, è probabilmente il loro singolo più conosciuto all’estero.

Nei primi 5 anni di attività, con l’uscita di soli 3 album, gli Eiffel 65 hanno venduto più di 15 milioni di dischi.