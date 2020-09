Lucio Battisti e la sua musica celebrata nello speciale “Io tu noi…Lucio“. A 22 anni dalla morte dell’indimenticabile cantante, Rai2 è pronta a ricordarlo con un docu-film imperdibile curato da Giorgio Verdelli. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda.

“Io tu noi…Lucio”, il ricordo di Lucio Battisti nello speciale su Rai2

Il 9 settembre del 1998 il mondo della musica piangeva la prematura scomparsa di Lucio Battisti, uno degli artisti italiani più amati di sempre. A distanza di 22 anni da quella scomparsa, giovedì 10 settembre 2020 Rai2 celebra l’incommensurabile grandezza dell’artista con lo speciale “Io tu noi…Lucio”. Una serata interamente dedicata alla musica e alle canzoni di Lucio Battisti nel documentario curato da Giorgio Verdelli e narrato da Sonia Bergamasco.

Un’occasione davvero speciale per ricordare il genio artistico di un’artista senza precedenti ricordato anche dalla partecipazione di amici, colleghi, musicisti e collaboratori che con lui hanno scritto alcune delle pagine più belle della nostra musica italiana. Anche se sono passati 22 anni dalla sua morte, la voce e le canzoni di Lucio sono ancora oggi attuali e tra le più ascoltate dal pubblico italiano.

Lucio Battisti, le sue canzoni senza tempo e il ricordo di amici e colleghi

Capolavori di Lucio Battisti come “Emozioni”, “Il mio canto libero”, “Con il nastro rosa”, “Mi ritorni in mente”, “I giardini di marzo” risuonano ancora oggi come la colonna sonora della nostra vita. Un documentario realizzato e curato nei minimi dettagli da Giorgio Verdelli, regista e grandissimo appassionato di musica, che per l’occasione ha puntato su immagini d’epoca davvero inedite come quelle estrapolate dallo speciale del 1971 “Tutti insieme” realizzato per la Rai.

Ampio spazio poi alla collaborazione con Mogol, suo grande amico e paroliere con cui ha realizzato alcune perle della sua discografica, senza dimenticare però quelle con Velezia, ossia la moglie Grazia Letizia Veronese con cui ha scritto il disco “E già” e quella con Pasquale Panella.

Non mancheranno poi le testimonianze di amici, colleghi, musicisti e suoi collaboratori storici come Mogol, Mara Maionchi, Alberto Radius e personaggi che l’hanno sempre amato come artista: da Renzo Arbore a Carlo Verdone, da Gianna Nannini a Riccardo Scamarcio.