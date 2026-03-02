Il serial turco con Demet Özdemir e Engin Akyürek ci ha regalato una bellissima storia, che è riuscita a conquistare i telespettatori di Canale 5 sia in daytime che nella fascia serale. Ma anche le storie belle finiscono, e per Io sono Farah si avvicina il momento di congedarsi dal suo pubblico. Quando e come finisce questa bellissima dizi turca? Scopriamolo insieme.

Quando finisce Io sono Farah?

Arrivata su Canale 5 lo scorso 28 luglio, Io sono Farah ci ha tenuto compagnia in daytime tutta l’estate, per poi essere sospesa con la ripresa dei programmi autunnali e tornare in daytime il 6 marzo di quest’anno. Il suo ritorno nel pomeriggio di Canale 5 ha coinciso con uno spazio anche in prima serata, con un episodio in prima time una volta a settimana.

In occasioni speciali, come la settimana sanremese, il serial turco è stato chiamato a fare anche gli “straordinari”, con appuntamenti extra che hanno permesso ai fans di trovare ad attenderli la loro beniamina su Canale 5 per ben tre sere. Proprio grazie a questa “accelerata” il serial si è potuto portare avanti con le trame, e avvicinarsi al gran finale di sempre.

Sono moltissimi i fans che si chiedono quando finirà Io sono Farah, e la domanda appare più che lecita visto che non manca più molto. Con la conclusione del Festival di Sanremo, la serie turca è tornata alla sua programmazione consueta, ovvero puntate di pochi minuti in daytime e un appuntamento il venerdì sera. Ma la fine del secondo capitolo della serie si avvicina, e con lui il gran finale di sempre. Io sono Farah si concluderà infatti con la seconda stagione. Ma quando? Se Mediaset deciderà di portare avanti l’attuale programmazione, l’ultima puntata sarà trasmessa su Canale 5 a metà aprile.

Come finisce Io sono Farah?

C’è molta curiosità sul finale Io sono Farah. Come tutte le “cugine” turche, anche questa si prepara a regalarci molti colpi di scena, e le news che arrivano dagli spoiler turchi fanno ben sperare in un lieto fine.

Negli ultimi episodi vedremo Farah incinta e felice al fianco di Tahir. Anche Kerim sarà riuscito a superare brillantemente la sua malattia, e la famiglia potrà ricominiciare una nuova vita lontana dai pericolo, dato che Tahir – dopo aver finto la sua morte durante uno scontro a fuoco con Orhan – deciderà di collaborare con la polizia ed accetterà di entrare nel programma di protezione dei testimoni.