Sarà un inizio anno decisamente insolito per i fans della soap turca Io sono Farah, che oggi, giovedì 1° gennaio 2026, collegandosi a Canale 5 non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Il serial pomeridiano sospeso nel giorno di Capodanno, perché e quando tornerà in TV?

Variazione palinsesto Mediaset: Capodanno senza Io sono Farah

Coloro che oggi si collegheranno, come di consueto, a Canale 5 per seguire le vicende di Farah resteranno delusi. Il serial turco infatti non andrà in onda, per consentire – anche a chi ha deciso di trascorrere questa prima festa 2026 in compagnia di parenti e amici – di passare qualche ora sereno senza perdersi neppure un episodio della dizi turca.

Se da un lato per scoprire i primi sviluppi delle trame 2026 di Io sono Farah dovremmo attendere ancora qualche ora, dall’altro il palinsesto Mediaset offre una programmazione molto ricca anche per chi, invece, deciderà di passare il pomeriggio di Capodanno davanti alla TV.

Io sono Farah sospesa, cosa vedremo al suo posto?

La programmazione speciale Mediaset Capodanno ha cancellato quasi tutte le serie tv: non sarà solo Io sono Farah a non presentarsi al consueto appuntamento pomeridiano con i suoi fans, ma anche La forza di una donna e Forbidden fruit non andranno in onda.

Il “contenitore” pomeridiano di Canale 5 prevede la commedia “Holiday Harmony” in prima visione TV, che prenderà il via alle 14:40 (subito dopo Beautiful) e ci terrà compagnia fino alle 16:49 circa, quando il timone passerà a un film romantico: Ritorno ad Aurora: un Natale speciale.

Alle 18:52 la programmazione riprenderà la sua consueta routine, con il programma Caduta Libera condotto da Max Giusti.

Io sono Farah: quando torna in TV?

Sia coloro che decideranno di trascorrere il Capodanno fuori casa, che chi invece lo passerà davanti alla TV, potranno godersi queste ore di serenità, con la consapevolezza che la loro serie tv turca preferita tornerà presto sul piccolo schermo.

Lo stop Io sono Farah è infatti temporaneo, e le vicende della protagonista torneranno a tenerci compagnia già a partire da venerdì 2 gennaio 2026. Le prime puntate 2026 si preannunciano ricche di colpi di scena, e nel corso dell’episodio di domani vedremo Farah impegnata a convincere Tahir a rinunciare alla vendetta nei confronti degli uomini che hanno ucciso il donatore di Kerim.

La protagonista sarà infatti convinta che – qualora la vendetta non andasse come auspicato – il piccolo sarà costretto a rinunciare al suo affetto. Riuscirà nell’impresa? Avremo modo di scoprirlo negli episodi successivi: Io sono Farah tornerà ad occupare la consueta fascia pomeridiana, e le nuove puntate in onda dal 5 gennaio promettono altri colpi di scena.