Dopo averci tenuto compagnia per molti mesi Io sono Farah si prepara a congedarsi dal suo pubblico. L’ultima puntata della serie turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek andrà in onda venerdì 13 marzo. Come già accaduto con altri serial di successo, anche stavolta Mediaset ha previsto per il gran finale di sempre una fascia oraria di prestigio, ovvero quella in prima serata su Canale 5.

Venerdì 13 marzo ultima puntata di Io sono Farah, come finisce?

Sarà un saluto speciale quello che Farah, Tahir e il piccolo Kerim daranno al loro pubblico. Sicuramente non mancheranno le emozioni nell’ultimo episodio Io sono Farah in onda venerdì 13 in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Tahir arriverà a inscenare la sua morte, per poter salvare le persone che ama.

Durante uno scontro a fuoco con gli uomini di Orhan verrà ferito mortalmente. L’uomo morirà, subito dopo, tra le braccia di Mehmet, disperato davanti a un destino così crudele che gli avrà tolto quel fratello appena ritrovato. Mentre sarà sul punto di morte, Tahir verrà raggiunto da Farah che gli confesserà di aspettare un figlio da lui: dramma nel dramma quindi? Per fortuna no, visto che poco dopo assisteremo a un vero e proprio colpo di scena!

Terminate le esequie, Farah, Kerim e Gulsima si incammineranno per andare lontano da quel luogo considerato ormai “maledetto”. Lungo il tragitto però Farah vedrà qualcosa a cui stenterà a credere: Tahir sarà in piedi poco distante da lei, vivo e vegeto. Scopriremo così che l’uomo avrà solo inscenato la sua morte, e questa bellissima serie tv turca si concluderà nel migliore dei modi, con un abbraccio liberatorio dei due che a quel punto potranno ricominciare una vita insieme senza più nessun ostacolo alla loro felicità!

Io sono Farah avrà una terza stagione?

Purtroppo per i tantissimi fans della dizi turca, quella che andrà in onda venerdì 13 marzo nel serale di Canale 5 rappresenterà il gran finale di sempre di Io sono Farah. Il serial non avrà infatti una terza stagione. La produzione ha deciso di lasciare i fans con l’immagine di quell’abbraccio che segnerà per la coppia, Kerim e il nascituro, l’inizio di una nuova vita.