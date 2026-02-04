Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 9 al 13 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Torna anche l’appuntamento serale martedì 10 febbraio con episodi extra in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali

Farah si sveglia a casa di Bahnam, e scopre che – da quel momento in poi – potrà trascorrere molto più tempo con suo figlio Kerim. Questa però non è la sola novità: ben presto la protagonista si accorge che le domestiche aggiungono dei farmaci al suo tè, e capisce così che l’uomo sta ancora cercando di averla sotto controllo.

La mossa di Farah nei prossimi episodi del serial turco

Tahir consegna i documenti per il divorzio a Behnam, ma tutto questo fa èarte di una strategia ben orchestrata. Mehmet intanto, sembra ormai incapace di reagire e disposto a sottostare alla sua situazione. Al contrario Farah non sembra affatto disposta ad accettare passivamente il suo destino, e cerca di impossessarsi del video con cui Behnam la ricatta.

Io sono Farah news: Tahir socio della holding di Behnam

Tahir deve riuscire a portare dalla sua parte il responsabile della sicurezza di Behnam, e per farlo decide di collaborare con Merjan. Lui sa che la riuscita del suo piano potrà avvenire solo con la complicità di Mehmet, e per questo motivo lo convince a trasferirsi a casa sua.

Proprio grazie alle informazioni preziose di quest’ultimo, riesce ad accapparrarsi una parte delle quote della Holding di Behnam, e presentarsi poi al meeting per il lancio del nuovo progetto aziendale. In questa occasione annuncia pubblicamente di essere un nuovo socio, e di possedere il 3% delle azioni. Behnam lo deride, affermando che la sua piccolissima quota conta ben poco, ma Tahir ha un’altra notizia: il giorno successivo – con l’apertura del testamento di Ali Galip – otterrà un ulteriore 7%.

Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Le mosse di Tahir finiscono per far temere a Farah che il suo piano possa essere compromesso. Al tempo stesso Mehmet – resosi conto del piano di Tahir – decide di lasciare in fretta la sua casa. L’uomo se ne va senza prendere i suoi documenti, e dopo aver litigato con un tassista viene condotto in centrale.