Una interessante prima visione tv attende i cinefili nella serata di Giovedì 14 Marzo, quando, a partire dalle ore 21.20, su Rai Due andrà in onda Io rimango qui.

Si tratta di un film tedesco di genere drammatico/sentimentale diretto da André Erkau nel 2020, che porta in scena la struggente storia di una ragazza malata che non ha alcuna intenzione di smettere di sognare e in cui il viaggio intrapreso dalla protagonista non è altro che una metafora della vita stessa. Di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti sulla pellicola.

Io rimango qui: la trama in breve e il cast

La giovane Steffi, determinata a fare la poliziotta, scopre di essere affetta da un male incurabile e di avere solo pochi mesi di vita davanti a sé, poco prima di partire per un viaggio a Parigi. Lei vorrebbe andare lo stesso ma la madre, la quale desidera che la figlia inizi le cure al più presto, per impedirglielo le sequestra soldi e documenti. Allora Steffi fugge con un circense e incontra il motociclista ribelle Steve.

Fanno parte del cast, fra gli altri, Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch, Til Schweiger, Jürgen Vogel, Jasmin Gerat, Benno Fürmann, Dietmar Bär e Inka Friedrich.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità principali da conoscere su Io rimango qui: