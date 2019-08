Io e te (e l’italiano). No, non è una barzelletta, ma la gaffe che Pierluigi Diaco ha fatto in diretta tv su Rai 1, nel programma da lui condotto, dalle ore 14.10 alle 15.40 circa, nel pomeriggio della Rete.

Io e te, gaffe di Pierluigi Diaco in diretta tv su Rai 1: le scuse del conduttore

La gaffe di Pierluigi Diaco è andata in onda nella puntata di Io e te di ieri, mercoledì 28 agosto 2019. Durante l’intervista all’attore genovese Tullio Solenghi, il conduttore ha commentato così una foto alle sue spalle:

“Questa macchina se potrebbe parlare cosa direbbe…“.

Insomma, in Rai Diaco è scivolato sul congiuntivo, per un po’ dimenticando di usare il modo verbale giusto (“se potesse parlare“). Poco dopo, però, accortosi dell’errore, il giornalista ha scelto di fare le scuse al pubblico in diretta televisiva.

“Sono desolato cari telespettatori – ha detto –. Mi scuso con tutti voi. Ho un grandissimo rispetto per la lingua italiana“; “(…) mi scuso con tutti per non aver onorato la più bella lingua del mondo“, ha ribadito.

Si tratta di un banale errore, che può sempre capitare nel corso di un programma tv trasmesso in diretta? Oppure Diaco farebbe meglio a fare un ripasso in concomitanza con la prossima apertura delle scuole?

Pierluigi Diaco e gli ascolti di Io e te: il programma di Rai 1 “trasloca” in seconda serata

Gaffe a parte, intanto Pierluigi Diaco pare godersi i buoni ascolti registrati da Io e te, ascolti confermati anche dai dati Auditel riferiti alla puntata di ieri: 1 milione 383 mila telespettatori medi, pari all’11.3% di share.

Per il resto, Io e te andrà in onda di pomeriggio fino alla data di venerdì 6 settembre 2019, anche perché, da lunedì 9, dalle ore 14.00 in poi, nel pomeriggio di Rai1 tornerà Caterina Balivo con la seconda, rinnovata edizione di Vieni da me.

Diaco, dunque, “traslocherà” al sabato sera e il programma cambierà titolo in Io e te – Di notte. Il nuovo ciclo di puntate della trasmissione Rai partirà dal prossimo 14 settembre 2019 e andrà in onda in seconda serata.