Pierluigi Diaco approda in seconda serata con il programma “Io e te“. Dopo gli ottimi risultati di ascolto della versione estiva, trasmessa nel pomeriggio di Rai1, il giornalista e conduttore è pronto per una “versione notturna” del talk. Ecco tutte le anticipazioni.

Io e te di notte con Pierluigi Diaco: quando in tv

Al via da sabato 14 settembre 2019 dalle ore 23.50 la versione notturna di “Io e te“, il programma condotto da Pierluigi Diaco con la complicità di Valeria Graci e Sandra Milo. Cambia poco rispetto alla versione pomeridiana che, visto il responso del pubblico, ha spinto la Rai a promuovere il talk anche nella stagione autunnale. Per la precisione il talk andrà in onda diviso in due parti: prima e dopo il TG1 della notte.

Il talk pomeridiano, infatti, è riuscito a soddisfare gli obiettivi della Rai registrando uno share variabile tra il 10,11 fino al 12%. Ascolti importanti che hanno ‘promosso’ il programma anche in seconda serata su Rai1.

Poche le differenza rispetto alla versione pomeridiana: cambia la collocazione, ma anche i giorni di messa in onda. “Io e te”, infatti, andava in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, mentre la versione “di notte” andrà in onda solo il sabato in seconda serata.

Io e te di notte, le novità della versione notturna

Una delle novità della versione notturna è la presenza di “una compagnia di giro” protagonista di un talk. Confermato poi il momento ‘faccia a faccia‘ con l’intervista di Diaco ad un personaggio famoso, il momento “Juke-Box” e la parentesi dedicata all’amore. Questa volta però a raccontarsi non saranno le storie degli over 65, ma le coppie nate tramite i social e le chat. Spazio quindi a quella realtà virtuale che, se da un lato è stata accusata di creare amori fittizi, dall’altro lato ha cambiato realmente la vita di alcune persone.

Sandra Milo, compagna di viaggio di Diaco, torna con la rubrica “La posta del cuore” curata e presentata da Paola Tavella, mentre Valeria Graci si occuperò di uno spazio nella parte finale del programma. A rivelare alcune novità dell’edizione notturna è stato lo stesso Diaco:

“I primi 40 minuti di ogni puntata, invece, saranno dedicati al faccia a faccia con un ospite. Racconteremo anche le storie d’amore nate nell’era digitale”.